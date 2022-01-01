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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
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Judas Priest

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|||| 12 мар 2022

KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»



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Гитарист SLAYER KERRY KING в рамках недавней беседы высказался насчёт включения JUDAS PRIEST в Зал славы рок-н-ролла:

«Бывают годы, когда вы слышите, кто попал в Зал славы, и думаете: "Ну и как они попали туда раньше других групп?" Так что это похоже на конкурс популярности, а не на "Заслуживают ли они попасть туда?" Потому что JUDAS PRIEST заслуживают быть там. У них 50 лет карьеры — дольше, чем у SLAYER, да и у нас была долгая карьера — и они всё ещё играют, когда все здоровы. Так что долголетие на их стороне. Они были любимцами MTV, когда только появилось MTV. И я, наверное, не смог бы сосчитать все хиты, — или то, что обычный человек назвал бы хитами.

Если бы я собирался голосовать в Зале славы рок-н-ролла, я бы точно проголосовал за них. Без вопросов. Прежде всего, без BLACK SABBATH не было бы металла. Но как только вы выйдете за рамки этого, без JUDAS PRIEST не было бы многих металлических групп. Мы — одна из них.

Люди, которые будут голосовать, скорее всего, проголосуют за более известные коллективы. Это никак не характеризует долголетие PRIEST и то, что они сделали. Я не знаю, что ещё сказать. Если вы не поклонник металла, вы никогда не поймёте этого. Если вы фанат металла, вы никогда этого не забудете».

SLAYER




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
12 мар 2022, 19:53
С этим Папой я спорить не буду.


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