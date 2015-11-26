сегодня



Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов



Гитарист TESLA Frank Hannon написал в своём аккаунте в Инстаграм:



«Посылаю свою любовь и целительную силу Richie Faulkner'у @falconfaulkner... Я ещё не знаком с ним, но он брат по рок-н-роллу, которого очень любят мои друзья-гитаристы, и они рассказывали мне, какой он классный парень. Я слышал, что он играл на концерте, а потом ушёл со сцены из-за сердечного приступа, и вчера вечером ему провели 10-часовую операцию на открытом сердце. Держись, Ричи, и я с нетерпением жду встречи и джема с тобой когда-нибудь! Ты справишься!»



Ранее жена музыканта, Mariah Lynch, сообщила об успешной операции и о том, что Richie находится в стабильном состоянии.







+0 -0



просмотров: 161

