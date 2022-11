сегодня



ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»



В новом интервью Лорен "Лерн" Элвелл с радиостанции KSHE вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал об участии Richie Faulkner'a в выступлении группы в Зале славы рок-н-ролла, несмотря на то, что гитарист не был включён в список вместе со своими коллегами по группе:



«Он просто чудо, особенно если учесть, с какими проблемами ему пришлось столкнуться [Rob имел в виду, что Faulkner перенёс аневризму аорты и полное её расслоение во время выступления JUDAS PRIEST на фестивале Louder Than Life в сентябре 2021 года]. И он должен был быть там. Потому что изначально он сказал: "Я думаю, что мне не стоит выходить на сцену". Я говорю: "Richie, ты должен быть на сцене. Это очень важно. Я не могу выразить это словами, потому что для меня это ощущение. Я чувствую, что ты должен быть на этой сцене с нами". И все остальные тоже чувствовали это.



Он чудесный человек, и только по этой причине, помимо множества других, было важно, чтобы он был на этой сцене и показывал людям чудеса выживаемости и силу медицины, лечения и выздоровления, а также божественное вмешательство Господа — всё это вкупе помогло, чтобы Richie остался с нами. "Я сказал: "Ричи, ты должен быть на этой сцене, ты сможешь покрутить волосами вместе с К. К. [Downing'ом, бывшим гитаристом JUDAS PRIEST]. И они сделали это. [Смеётся]».

















