Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
*ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA 8
*PANTERA получили фигурки FUNKO 8
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 7
*Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS 6
*Винил от MASTERPLAN 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest

19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST

23 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»

22 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками

19 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Не представляю, чего ожидать от ЗСРнР»

19 окт 2022 : 		 K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР

17 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что у него был талант для участия в JUDAS PRIEST

16 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ироничным, что его называют клоном K. K. DOWNING'а

14 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST исполнили "Genocide"

14 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы

12 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

8 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о новом альбоме и секрете долголетия группы: «Мы всё ещё друзья»

7 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — об операции

6 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST сыграют попурри в ЗСРнР

5 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе будущего тура

4 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рассказал, что плотный гастрольный график разрушил два его брака

30 сен 2022 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST сделали ещё одну операцию
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»



zoom
В новом интервью Лорен "Лерн" Элвелл с радиостанции KSHE вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал об участии Richie Faulkner'a в выступлении группы в Зале славы рок-н-ролла, несмотря на то, что гитарист не был включён в список вместе со своими коллегами по группе:

«Он просто чудо, особенно если учесть, с какими проблемами ему пришлось столкнуться [Rob имел в виду, что Faulkner перенёс аневризму аорты и полное её расслоение во время выступления JUDAS PRIEST на фестивале Louder Than Life в сентябре 2021 года]. И он должен был быть там. Потому что изначально он сказал: "Я думаю, что мне не стоит выходить на сцену". Я говорю: "Richie, ты должен быть на сцене. Это очень важно. Я не могу выразить это словами, потому что для меня это ощущение. Я чувствую, что ты должен быть на этой сцене с нами". И все остальные тоже чувствовали это.

Он чудесный человек, и только по этой причине, помимо множества других, было важно, чтобы он был на этой сцене и показывал людям чудеса выживаемости и силу медицины, лечения и выздоровления, а также божественное вмешательство Господа — всё это вкупе помогло, чтобы Richie остался с нами. "Я сказал: "Ричи, ты должен быть на этой сцене, ты сможешь покрутить волосами вместе с К. К. [Downing'ом, бывшим гитаристом JUDAS PRIEST]. И они сделали это. [Смеётся]».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 566

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом