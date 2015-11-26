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*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 46
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Judas Priest

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5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST

19 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года

18 окт 2021 : 		 Вскрытие от JUDAS PRIEST

17 окт 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»

15 окт 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе

15 окт 2021 : 		 Обновлённое видео от JUDAS PRIEST

14 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!»

14 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»

11 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

9 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура

8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»
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|||| сегодня

Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой



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Wymer Publishing 25 февраля выпустят новую книгу о JUDAS PRIEST — "Judas Priest: A Visual Biography".

JUDAS PRIEST:



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