Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*Новое видео OBITUARY 10
*DEEP PURPLE в Польше 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 8
*ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA 7
*Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*Новое видео OBITUARY 10
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST

23 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»

22 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками

19 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Не представляю, чего ожидать от ЗСРнР»

19 окт 2022 : 		 K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР

17 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что у него был талант для участия в JUDAS PRIEST

16 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ироничным, что его называют клоном K. K. DOWNING'а

14 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST исполнили "Genocide"

14 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы

12 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

8 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о новом альбоме и секрете долголетия группы: «Мы всё ещё друзья»

7 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — об операции

6 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST сыграют попурри в ЗСРнР

5 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе будущего тура

4 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рассказал, что плотный гастрольный график разрушил два его брака

30 сен 2022 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST сделали ещё одну операцию

29 сен 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это большая честь»

28 сен 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что для нового альбома осталось записать только вокал
Показать далее
| - |

|||| 18 ноя 2022

Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.



zoom
В рамках недавней беседы вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал, какие ощущения у него остались от совместного выступления с бывшими в рамках церемонии по вводу в Зал Славы Рок-н-ролла:

«Это было здорово. Мы не видели его целую вечность. И я до сих пор не посмотрел видеозапись. Всё, что я помню, это мои мимолётные взаимодействия с К. К., потому что я всегда бегаю по сцене, как сумасшедшая драг-квин. Моё взаимодействие с Ken'ом и с Les'ом — это было великолепно. Было замечательно провести этот миг вместе после столь долгого времени. И это лишь показывает вам силу, вес, вибрацию, которую предлагает Зал Славы. Попытаться восстановить что-то из той сущности, которая на самом деле является частью причин, по которым вы здесь, по которым вас вводят в зал. Я был очень рад, что Ken и Les приехали, потому что они должны были быть в этом месте. Это был исключительно их выбор, но я сказал, что в этом есть огромный резон, когда они находятся в зале и мы играем вместе. И мы так и сделали, и это было волшебно».




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 1377

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом