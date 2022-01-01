18 ноя 2022



Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.



В рамках недавней беседы вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал, какие ощущения у него остались от совместного выступления с бывшими в рамках церемонии по вводу в Зал Славы Рок-н-ролла:



«Это было здорово. Мы не видели его целую вечность. И я до сих пор не посмотрел видеозапись. Всё, что я помню, это мои мимолётные взаимодействия с К. К., потому что я всегда бегаю по сцене, как сумасшедшая драг-квин. Моё взаимодействие с Ken'ом и с Les'ом — это было великолепно. Было замечательно провести этот миг вместе после столь долгого времени. И это лишь показывает вам силу, вес, вибрацию, которую предлагает Зал Славы. Попытаться восстановить что-то из той сущности, которая на самом деле является частью причин, по которым вы здесь, по которым вас вводят в зал. Я был очень рад, что Ken и Les приехали, потому что они должны были быть в этом месте. Это был исключительно их выбор, но я сказал, что в этом есть огромный резон, когда они находятся в зале и мы играем вместе. И мы так и сделали, и это было волшебно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikki Blakk (@nikkiblakk666)









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