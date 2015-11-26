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Judas Priest

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10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»

1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»
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|||| сегодня

Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford недавно пообщался с Mark'ом Goodman'ом и обсудил, чем виртуальные концерты отличаются от реальных:

«Это лишь показывает твою силу и мощь музыки, которая даже в экстраординарных условиях может сближать. И мне нравятся эти виртуальные штуки, но... Они виртуальные. Мне нравится видеться лично, вы стоите прямо перед микрофоном, а я стою за... Это ведь реальный ощущаемый опыт, не так ли? И это именно то, какой и должна быть музыка, и какой опыт ты получаешь, когда приходишь на концерты... Слушайте, мне нравится смотреть группы на ноутбуке или смотреть их по телевизору и всё такое, но ничто из этого не превзойдёт живое выступление. И мы вернёмся к этому. Может быть, всё и займёт какое-то время, но мы вернёмся. Это, как и всё в жизни, через что нужно пройти, это вызов и испытание, и это сложно, но ничего не может длиться вечно.

Вся эта ужасная штука началась в марте. А сейчас на дворе уже октябрь, и есть ощущение, что всё это длится годами, не так ли? По крайней мере, у меня ощущение, что она продолжается уже не первый год. И я думаю, это всё потому, что разрушился практически каждый аспект нашей жизни, особенно в музыке, когда ты мог взглянуть на календарь и сказать: "О, а вот в этот день я иду смотреть JUDAS PRIEST в таком-то зале, и мне не терпится дождаться этого момента. Это мой самый важный день в этом месяце. В следующем же я пойду вот на этих и этих". Но всего этого нет. Но всё никуда не ушло, мы обязательно вернёмся. И надежда — это ключ. И мы вновь пойдём все вместе на концерты и будем оттягиваться под рок-н-ролл и отлично проводить время друг с другом!»

JUDAS PRIEST














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КомментарииСкрыть/показать 2 )

timekiller61


10 окт 2020, 11:10		Ощущения у него-в опе.

Darkside.ru Member

Starbreaker


10 окт 2020, 11:19		Вот видите...
А вы говорите - постоянно про пидорасию, про пидорасию постите, сколько можно.
А на деле даже там где её в помине нет, и то у пользователей одно на уме.


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