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Вокалист JUDAS PRIEST : «Ощущение, что пандемия длится годами»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford недавно пообщался с Mark'ом Goodman'ом и обсудил, чем виртуальные концерты отличаются от реальных:



«Это лишь показывает твою силу и мощь музыки, которая даже в экстраординарных условиях может сближать. И мне нравятся эти виртуальные штуки, но... Они виртуальные. Мне нравится видеться лично, вы стоите прямо перед микрофоном, а я стою за... Это ведь реальный ощущаемый опыт, не так ли? И это именно то, какой и должна быть музыка, и какой опыт ты получаешь, когда приходишь на концерты... Слушайте, мне нравится смотреть группы на ноутбуке или смотреть их по телевизору и всё такое, но ничто из этого не превзойдёт живое выступление. И мы вернёмся к этому. Может быть, всё и займёт какое-то время, но мы вернёмся. Это, как и всё в жизни, через что нужно пройти, это вызов и испытание, и это сложно, но ничего не может длиться вечно.



Вся эта ужасная штука началась в марте. А сейчас на дворе уже октябрь, и есть ощущение, что всё это длится годами, не так ли? По крайней мере, у меня ощущение, что она продолжается уже не первый год. И я думаю, это всё потому, что разрушился практически каждый аспект нашей жизни, особенно в музыке, когда ты мог взглянуть на календарь и сказать: "О, а вот в этот день я иду смотреть JUDAS PRIEST в таком-то зале, и мне не терпится дождаться этого момента. Это мой самый важный день в этом месяце. В следующем же я пойду вот на этих и этих". Но всего этого нет. Но всё никуда не ушло, мы обязательно вернёмся. И надежда — это ключ. И мы вновь пойдём все вместе на концерты и будем оттягиваться под рок-н-ролл и отлично проводить время друг с другом!»































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