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Judas Priest

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|||| 26 фев 2024

Вокалист JUDAS PRIEST о любимом треке из нового альбома



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В новом интервью "The Plan B Show With Brock And Hunter" на радиостанции Rock 107 WIRX вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили, что, по его мнению, 18-летний металхэд, который только открывает для себя JUDAS PRIEST, может почерпнуть из предстоящего альбома группы, "Invincible Shield". Он ответил:

«Ну, ему придётся столкнуться с тем, что, я бы сказал, уникально в том смысле, что мы как бы нарушили правила, если таковые существовали, относительно того, как должен звучать и ощущаться тяжёлый металл, и о чём он должен рассказывать.

И поэтому, во-первых, если вы новый металл-маньяк и вам только исполнилось 18, 12 или 14, неважно — спасибо вам. Благослови вас Бог за то, что вы пришли к этой группе, потому что... Я знаю, что вы на WIRX крутите много металла, много рок-н-ролла, так что иметь такую возможность установить связь с новым металхэдом из этой части вашей жизни — это кайф. И я бы сказал, принимайте всё, что делает группа JUDAS PRIEST, потому что, как вы знаете, мы можем перенести вас куда угодно — мы можем нарушать закон, мы можем жить после полуночи, мы можем принимать обезболивающие. Мы можем взять вас с собой в это невероятное путешествие в мир тяжёлого металла, которое свойственно только JUDAS PRIEST.

Эта группа создала много всего. В одну минуту мы — "Sentinel", а в другую - "Turbo lover". Это безумная поездка, чувак. И поэтому нам очень нравится, что существует такая возможность, особенно в отношении новых металхэдов, приобщить вас к нашему металлическому сообществу и подарить вам лучшие времена в вашей жизни».

На вопрос о том, есть ли у него любимый трек на "Invincible Shield", Rob ответил:

«Я всё ещё продолжаю склоняться к открывающему треку — "Panic Attack". В нём много сути, и я думаю, что для многих фанатов, которые с нетерпением ждут, когда их любимая группа выпустит новую песню, и, что ещё важнее, выпустит новый альбом — "Это моя группа. Я жду этого с нетерпением. Это PRIEST, которыми я дорожу. У меня есть вся их музыка. Я был на всех их концертах. Как же будет звучать эта новая пластинка?" Так что первый трек должен многое сделать — он должен показать мощь, он должен быть ответственным, в нём должно быть много того, что ваши поклонники жаждут услышать в первый раз. Так что открывающая композиция "Panic Attack" из "Invincible Shield" действительно имеет большой вес. Так что это мой фаворит. Но если вы спросите меня через пять минут, я назову вам другую песню. Но я люблю энергию и смелость этого конкретного трека, с чего он начинается, а он начинтается с крытых моментов: "Что это? Это снова "Turbo"? Это гитары с синти-звуком. А это Scott [Travis, барабанщик PRIEST] на синт-барабанах?" Много всего: "О Боже. Что сейчас произойдёт?" А потом — бах! Начинается трек, тот самый рифф, который Richie [Faulkner, гитарист] создал. Это просто умопомрачительно. И работа Скотта, работа Ian'a [Hill'a, басиста], а затем и мой вой в микрофон. Всё это из серии: "О Боже мой. Слава Богу за это. Это всё ещё те же PRIEST, которых мы любим". Так что давайте возьмём немного "Panic Attack" и сохраним эту сторону JUDAS PRIEST живой и достойной».




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26 фев 2024
L
LU---
Песня в духе Painkiller альбома,но.......зачем столько соло играть(как и раньше в альбомах гитаристы пытались)если не особо спецы в этом вопросе..........загадка
это неприкольно при прослушивании....
Однако на Firepower продюсеру удалось здорово скрыть эти моменты.
Энди молодец :-)
Ну а новый как обычно....

просмотров: 214

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