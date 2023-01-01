сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым



В рамках недавней беседы с ABC Audio Richie Faulkner сказал, что он надеется, что новая работа группы сумеет завоевать первую строчку чартов Billboard Top 200. Кроме того, он поговорил и об успехе "Firepower", в марте 2018 года занявшем пятую позицию (лучший результат в истории коллектива):



«JUDAS PRIEST, на мой взгляд, всегда были одной из тех групп, которые несут флаг не просто хэви-металла, а всего английского хэви-металла. Я помню, как на той неделе в десятке лидеров Billboard были и кантри, и хип-хоп, и поп, и хэви-металл — полный набор, а мы аккурат в середине. Я очень этим гордился. В наше время хэви-металл — это нечто важное и заметное для всех. Так что подобные цифры очень много значат».







+0 -0



просмотров: 137

