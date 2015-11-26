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Judas Priest

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22 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Стар я зумить»

21 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном туре с OZZY

18 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о здоровье Glenn'a

17 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не знает, отразится ли биография в новом альбоме

16 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»

15 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»

12 дек 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e

11 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»

8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»

4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

26 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»

25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Стар я зумить»



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zoom
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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в рамках недавней беседы рассказал, как новые технологии приходят на помощь людям во время пандемии:

«Это своего рода изменение правил игры, способ встряхнуть бизнес на международном уровне. Начиная с работы дома, когда становится понятно, что люди вполне эффективно могут вести так работу и в какой-то степени даже быть более продуктивными, просто переосмыслив то, как управлять своими делами.

Что касается нас, то эта идея сочинения по Zoom — а ряд наших друзей это успешно практикует — не совсем подходит, так как мне это сложно, я из старой школы. Мне нужно находиться с парнями рядом в студии и сочинять. Так работают мои старые мозги. Но я прекрасно понимаю, что щупальца пандемии проникли во все аспекты жизни, особенно деловые. Есть что переосмыслить и реорганизовать — что-то к лучшему, что-то — нет. Но это ещё одно замечательное проявление человеческой настойчивости, чтобы пройти через смутные времена!»

ROB HALFORD Can





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