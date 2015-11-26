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Вокалист JUDAS PRIEST : «Стар я зумить»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в рамках недавней беседы рассказал, как новые технологии приходят на помощь людям во время пандемии:



«Это своего рода изменение правил игры, способ встряхнуть бизнес на международном уровне. Начиная с работы дома, когда становится понятно, что люди вполне эффективно могут вести так работу и в какой-то степени даже быть более продуктивными, просто переосмыслив то, как управлять своими делами.



Что касается нас, то эта идея сочинения по Zoom — а ряд наших друзей это успешно практикует — не совсем подходит, так как мне это сложно, я из старой школы. Мне нужно находиться с парнями рядом в студии и сочинять. Так работают мои старые мозги. Но я прекрасно понимаю, что щупальца пандемии проникли во все аспекты жизни, особенно деловые. Есть что переосмыслить и реорганизовать — что-то к лучшему, что-то — нет. Но это ещё одно замечательное проявление человеческой настойчивости, чтобы пройти через смутные времена!»













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