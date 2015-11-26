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Judas Priest

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5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

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20 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей

9 авг 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e

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2 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST будут включены в The Hall Of Heavy Metal History

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5 июл 2018 : 		 Продолжат ли JUDAS PRIEST без ROB'a HALFORD'a, GLENN'a TIPTON'a и IAN'a HILL'a?
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K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing недавно дал интервью для радиошоу "Unchained", которое транслируется на радио 101,8 WCR FM Wolverhampton Community в Вулверхэмптоне, Англия. Выдержки из разговора приведены ниже.

На вопрос, почему он принял решение покинуть JUDAS PRIEST в 2011 году, проведя 42 года в группе, K. K. ответил таким образом:

«Было много причин — было жуть как много причин. Мне было очень трудно это сделать. И если вкратце, то дело в том, что всё изменилось в этой индустрии, и теперь нельзя просто объехать весь мир, жить на чемоданах и идти по проторённой дорожке. Всё это хорошо, конечно, но только если для тебя награда состоит в том, что ты выходишь на сцену и получаешь удовольствие от шоу. Но я не получал удовольствия. Так что были определённые моменты, которые нужно было поменять. Да, конечно, мы стареем, но я не чувствовал, что мы как следует справляемся с обязанностями, — так, как должны были, и что мы обычно делаем как группа.

Кое-что произошло. Я просто чувствовал, что некоторые из парней [в группе] работали без души. Потому что я всегда говорил парням: "Послушайте, чем старше мы становимся, тем моложе мы должны играть". Я придерживаюсь этого правила. Но этого не произошло. Glenn [Tipton, гитара] выпивал несколько бутылок пива перед шоу и во время него, на сцене, так что в музыкальном плане это заставляло меня немного нервничать. И Rob [Halford, вокал] читал свои тексты с телесуфлёра и т. п., так что я не ощущал, что он устанавливает связь с аудиторией, как должен был это делать в качестве фронтмена. И в результате барабанщик Scott [Travis] каждый раз, когда я смотрел на него, выглядел скучающим. И это было основным фактором. К тому же долгое время я не был доволен внутренними процессами — тем, как принимались решения, кто их принимал, и всё в таком духе. И вдобавок ко всему начинаешь думать: «Я пожертвовал слишком многим». У меня нет детей, и я столько лет не уделял внимания своей семье. Я отсутствовал, когда все мои дедушки и бабушки умерли. Я всегда был очень далеко. То же касается моей мамы и прочих моментов, я просто подумал, что хочу дать им что-то взамен — частичку себя — пока не стало слишком поздно для них или что-то не случилось».

K. K. сказал, что, вероятно, было «15 или 20 причин», почему он в конечном итоге решил покинуть JUDAS PRIEST, добавив, что его отношения с некоторыми из коллег по группе и менеджментом ухудшились слишком сильно для того, чтобы их можно было исправить:

«Я пытался тактично исправить возникшие проблемы, но дошёл до того, что подумал, что чем-то нужно пожертвовать, что-то нужно менять. Но всё должно идти своим чередом, я думаю».

Даунинг также ещё раз подтвердил, что у него никогда не было возможности даже подумать о воссоединении с группой после решения Tipton'a уйти из JUDAS PRIEST из-за болезни Паркинсона:

«У меня была возможность вернуться, когда Glenn отошёл от дел, но этого не произошло. Я был недоволен этим на самом деле, потому что чувствовал, что смог бы вернуться, если бы в музыке и на живых концертах были хотя бы стабильность и уверенность. Но я говорил об этом, и этого не случилось, так что я думаю, что это письмена на стене. И я просто вспоминаю с теплотой и оглядываюсь назад на всё то, что было достигнуто».



K.K. DOWNING Felt That Some Of His JUDAS PRIEST Bandmates Were




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

decided


18 янв 2019, 09:49		Опять его понесло) Начал сор из избы выносить. Ну нафиг , а ?

Reflection


18 янв 2019, 09:53		"Начал сор из избы выносить. Ну нафиг , а ?"

"На вопрос, почему он принял решение покинуть JUDAS PRIEST в 2011 году, проведя 42 года в группе, K. K. ответил"

Вот почему его понесло. И он все правильно сказал.

DrunkEagle86


18 янв 2019, 10:23		Согласен.

Rutger


18 янв 2019, 10:32		А Прист-то живой. И альбом выпустили убойный. Не хотят загибаться без КК.

ИванСемичев


18 янв 2019, 10:45		Наверно в каждой стране есть по персонажу который несёт всякую несусветную чушь только для того что бы на него обратили хоть какое то внимание ( потому что больше не на что ). Вот в России таким персонажем является Юрий Лоза в Англии К К Даунинг. Лично я уже как пару месяцев перестал читать * откровения * этой плаксивой девочки которая не может обьяснить почему сама ушла из своей группы но очень злая что её не умоляют на коленях вернутся назад ...

Ace Frehley


18 янв 2019, 10:45		Последние два альбома Прист абсолютно безжизненны, K. K. прав на 100%

Nenadoelo


18 янв 2019, 11:07		KK имеет полное право высказывать свою позицию. Во-первых является одним из основателей, во-вторых - он и Типтон - это музыка Пристов, которая и ассоциируется с этим именем.


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