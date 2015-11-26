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K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души



Бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing недавно дал интервью для радиошоу "Unchained", которое транслируется на радио 101,8 WCR FM Wolverhampton Community в Вулверхэмптоне, Англия. Выдержки из разговора приведены ниже.



На вопрос, почему он принял решение покинуть JUDAS PRIEST в 2011 году, проведя 42 года в группе, K. K. ответил таким образом:



«Было много причин — было жуть как много причин. Мне было очень трудно это сделать. И если вкратце, то дело в том, что всё изменилось в этой индустрии, и теперь нельзя просто объехать весь мир, жить на чемоданах и идти по проторённой дорожке. Всё это хорошо, конечно, но только если для тебя награда состоит в том, что ты выходишь на сцену и получаешь удовольствие от шоу. Но я не получал удовольствия. Так что были определённые моменты, которые нужно было поменять. Да, конечно, мы стареем, но я не чувствовал, что мы как следует справляемся с обязанностями, — так, как должны были, и что мы обычно делаем как группа.



Кое-что произошло. Я просто чувствовал, что некоторые из парней [в группе] работали без души. Потому что я всегда говорил парням: "Послушайте, чем старше мы становимся, тем моложе мы должны играть". Я придерживаюсь этого правила. Но этого не произошло. Glenn [Tipton, гитара] выпивал несколько бутылок пива перед шоу и во время него, на сцене, так что в музыкальном плане это заставляло меня немного нервничать. И Rob [Halford, вокал] читал свои тексты с телесуфлёра и т. п., так что я не ощущал, что он устанавливает связь с аудиторией, как должен был это делать в качестве фронтмена. И в результате барабанщик Scott [Travis] каждый раз, когда я смотрел на него, выглядел скучающим. И это было основным фактором. К тому же долгое время я не был доволен внутренними процессами — тем, как принимались решения, кто их принимал, и всё в таком духе. И вдобавок ко всему начинаешь думать: «Я пожертвовал слишком многим». У меня нет детей, и я столько лет не уделял внимания своей семье. Я отсутствовал, когда все мои дедушки и бабушки умерли. Я всегда был очень далеко. То же касается моей мамы и прочих моментов, я просто подумал, что хочу дать им что-то взамен — частичку себя — пока не стало слишком поздно для них или что-то не случилось».



K. K. сказал, что, вероятно, было «15 или 20 причин», почему он в конечном итоге решил покинуть JUDAS PRIEST, добавив, что его отношения с некоторыми из коллег по группе и менеджментом ухудшились слишком сильно для того, чтобы их можно было исправить:



«Я пытался тактично исправить возникшие проблемы, но дошёл до того, что подумал, что чем-то нужно пожертвовать, что-то нужно менять. Но всё должно идти своим чередом, я думаю».



Даунинг также ещё раз подтвердил, что у него никогда не было возможности даже подумать о воссоединении с группой после решения Tipton'a уйти из JUDAS PRIEST из-за болезни Паркинсона:



«У меня была возможность вернуться, когда Glenn отошёл от дел, но этого не произошло. Я был недоволен этим на самом деле, потому что чувствовал, что смог бы вернуться, если бы в музыке и на живых концертах были хотя бы стабильность и уверенность. Но я говорил об этом, и этого не случилось, так что я думаю, что это письмена на стене. И я просто вспоминаю с теплотой и оглядываюсь назад на всё то, что было достигнуто».















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