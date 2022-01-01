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Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST



Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST, состоявшееся в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.



One Shot at Glory (Live debut)

Lightning Strike

You've Got Another Thing Comin'

Exciter (First since 2005)

Turbo Lover

Hell Patrol (First since 2009)

Halls of Valhalla

The Sentinel

Rocka Rolla (First since 1976)

Victim of Changes

Desert Plains

A Touch of Evil (First since 2005)

Dissident Aggressor (First since 2009)

Blood Red Skies (First since 2012)

Invader (Live debut)

Painkiller

The Hellion

Electric Eye

Hell Bent for Leather

Metal Gods (with Glenn Tipton)

Breaking the Law (with Glenn Tipton)

Living After Midnight (with Glenn Tipton)

























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