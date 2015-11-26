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Judas Priest

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|||| 19 июл 2021

K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing рассказал в интервью финскому телеканалу Kaaos TV о том, что он никогда не занимался музыкой вне группы, пока был её участником на протяжении более четырёх десятилетий:

«[PRIEST] были всей моей жизнью. Я всегда хотел быть только в JUDAS PRIEST. Я был верным участником PRIEST. Я не покидал группу, как это сделали Glenn [Tipton, гитара] и Rob [Halford, вокал], не записывался с другими музыкантами, не выпускал альбомы с другими музыкантами, не имел собственного интернет-магазина и не продавал собственные футболки; я никогда этого не делал. Я был полностью предан JUDAS PRIEST. Потому что если у меня были сильные музыкальные идеи, я хотел, чтобы они были использованы в JUDAS PRIEST. Так что если Rob и Glenn чувствовали, что у них есть сильные музыкальные идеи, их следовало отдать JUDAS PRIEST. Вот что я думаю. Если идеи не были сильными, то я не знаю, зачем им выпускать альбомы с идеями, которые, по их мнению, не были сильными. Материал, который я только что записал для новой пластинки KK'S PRIEST, мог бы с лёгкостью быть использован в JUDAS PRIEST. Но Роб хотел оставить свой сильный материал для себя. Вот почему я говорю, что за все эти годы в истории JUDAS PRIEST я был самым лояльным. Я не оставлял сильный материал для себя».

K.K. DOWNING:





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