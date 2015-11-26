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Басист JUDAS PRIEST : «Мы все приняли дозу»



В рамках беседы с "The Jeremy White Podcast" басист JUDAS PRIEST Ian Hill ответил на вопрос о том, будет ли группа избегать встреч с поклонниками и приглашения гостей за кулисы:



«Боюсь, что так и будет. Мы все с двойной инъекцией, так что мы защищены настолько, насколько это вообще возможно, если только за это время не появится что-то ещё. Я не знаю. Мы будем осторожны и будем держаться подальше от людей. Если мы выходим куда-то по вечерам, то постараемся держаться вместе. Мы постараемся ограничить количество третьих лиц.



Это печально, потому что у всех нас есть друзья и люди, которых мы видим каждый раз, когда приезжаем. Боюсь, в этот раз нам придётся быть немного осторожнее».







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