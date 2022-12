сегодня



Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»



Бывший барабанщик JUDAS PRIEST Les Binks, который в начале месяца был введён в Зал славы рок-н-ролла вместе с другими бывшими и нынешними участниками группы, рассказал об этом в новом интервью финскому изданию Chaoszine:



«Прошло много времени с тех пор, как я встречался с ребятами из группы, после того, как я покинул группу. К. К. [Downing, бывший гитарист JUDAS PRIEST] тоже ушел в 2011 году, так что он впервые играл с ними снова. И вы, наверное, знаете, что атмосфера между ними была не очень хорошей в последние несколько лет. Поэтому многие были удивлены тем, что это произошло. Не многие думали, что когда-нибудь увидят К. К. снова с JUDAS PRIEST, не говоря уже обо мне, особенно с двумя барабанщиками. Но Richie Faulkner [нынешний гитарист PRIEST] — мой старый друг, потому что мы работали вместе задолго до его прихода в JUDAS PRIEST. Так что было здорово снова встретиться с Richie. И они с К. К. очень хорошо ладили, особенно на сцене. Я отлично ладил со всеми в группе; у меня никогда не было проблем ни с кем из группы, когда я с ними работал. Моя причина ухода из группы была связана исключительно с тем, какой у них тогда был менеджмент. К сожалению, менеджеры были не очень хорошими людьми, они обманывали меня и обманывали группу. Это долгая история, но если ты попадаешь в ситуацию, когда не можешь чувствовать себя комфортно, и у тебя нет уверенности в людях, с которыми работаешь, особенно на таком уровне, то у тебя нет другого выбора, кроме как уйти. Так что, как я уже сказал, мои отношения с группой никогда не были проблемой».



На вопрос о том, была ли позитивная и расслабляющая атмосфера между музыкантами до и во время мероприятия, Les ответил:



«Да, это было знаменательное событие. Шоу проходило в субботу, 5 ноября, а в четверг у нас была репетиция. Так что между ними был перерыв. У нас было очень ограниченное время — около восьми минут, я думаю. Потому что изначально мы не должны были выступать. Мы просто должны были принять награду и всё. Есть две категории: категория "Выступление" и категория "Музыкальное мастерство". И нас включили в категорию "Музыкальное мастерство", что означает, что вы не обязательно станете выступать. Но что-то произошло в промежутке, и они решили, что мы должны выступить. Они дали нам ограниченное время — восемь минут, и мы решили, что лучше всего будет выступить с попурри из трёх песен. Так что мы открыли выступление песней "You've Got Another Thing Comin'", затем "Breaking The Law", а потом "Living After Midnight". И всё закончилось в мгновение ока. Когда ты там, наверху, время летит очень быстро. И мы все должны были выступить с небольшой речью».



74-летний Binks рассказал, что нынешние участники JUDAS PRIEST жили в другом отеле, нежели он и Downing:



«Поэтому нам не удалось провести много времени вместе. В основном мы виделись с ними на площадке, в Microsoft Theater, когда у нас были репетиции. А за кулисами мы больше общались. Вечером во время выступления, как вы можете себе представить, было суматошно. И охрана там потрясающая. Я имею в виду, это как пройти через систему безопасности аэропорта. А ещё у них есть собаки-ищейки, так что безопасность была действительно очень жёсткой. Элис Купер представил группу, произнёс небольшую речь. Они показали пятиминутное видео о карьере группы, от ранних дней до сегодняшнего дня. Затем мы выступили, приняли награды и произнесли небольшую речь. Все речи сокращаются. Я сделал свою речь очень короткой и милой, потому что знал, что её будут редактировать. Поэтому я сразу перешёл к делу, так что в моей речи не должно быть слишком много редактирования. Я не уверен насчёт Роба [Хэлфорда, вокалиста PRIEST] — он и Гленн [Типтон, гитарист PRIEST] говорили дольше всех, так что их слова будут урезаны довольно сильно».





