сегодня



Видео с выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 12 июля на Saab Arena, Linköping, Швеция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. One Shot At Glory

02. Lightning Strike

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Turbo Lover

06. Hell Patrol

07. The Sentinel

08. A Touch Of Evil

09. Rocka Rolla

10. Victim Of Changes

11. Desert Plains

12. Blood Red Skies

13. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

14. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)

15. Painkiller



Encore:



16. The Hellion / Electric Eye

17. Hell Bent For Leather

18. Breaking The Law

19. Living After Midnight





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 104

