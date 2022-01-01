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ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST



В новом интервью с Кэти Дэрил из AXS TV вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал, какие «вдохновляющие слова» ассоциируются с предстоящим студийным альбомом группы:



«Я не могу сказать: "всё то же, что и раньше, только в большем объёме", потому что это четыре слова, не так ли? Я имею в виду ту же энергию, ту же жизненную силу, ту же решимость, и это действительно ещё одно подтверждение того, что вы любите JUDAS PRIEST. Если вы послушаете любой альбом JUDAS PRIEST, начиная с "Rocka Rolla" в 70-х и заканчивая "Firepower" в 2000-х и всем, что было между ними, будь то "Turbo Lover" или "Painkiller", или "You've Got] Another Thing Comin'", все эти точки соединяют 50 лет металла, этого путешествия, в котором мы находимся. И оно ещё не закончено, друзья, потому что это означает ещё один альбом и ещё один тур. И нам не терпится продолжать лить металл, потому что эта турбо-мощность не собирается отключаться в ближайшее время».







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