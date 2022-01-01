сегодня



Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»



В новом интервью Брайану Эдвардсу басист-основатель JUDAS PRIEST Ian Hill рассказал о реакции фанатов и СМИ на музыку и имидж группы, когда он и его коллеги по коллективу впервые появились на сцене в 1969 году недалеко от Бирмингема, Великобритания:



«Тогда это ещё не был металл. Это было нечто, что развивалось в течение, наверное, 10 лет. Пожалуй, после [альбома 1980 года] "British Steel" всё встало на свои места... Музыка постепенно становилась тяжелее, когда мы начинали. Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой, потому что в то время он был очень популярен: существовали прогрессивный блюз, тяжёлый блюз и тому подобное. CREAM, FLEETWOOD MAC, FREE, даже [Джими] Хендрикс — все они были основаны на блюзе, и мы не хотели быть ещё одной группой в этом списке, мы хотели отличаться. Поэтому мы перешли на более тяжёлую сторону — возможно, из-за индустриального района, в котором мы выросли: там сталелитейные и автомобильные заводы, угольные шахты. И мы родом оттуда. Всё это происходило на протяжении многих лет. В самом начале, до того, как мы смогли позволить себе сценическую одежду, это были атлас, бархат и тому подобные вещи, разноцветные рубашки. А потом, примерно в 1980 году, когда вышла "British Steel", всё встало на свои места. До этого мы уже пару лет носили кожу. В тот момент музыка как бы сфокусировалась, тогда мы встали на свой путь».







+0 -0



просмотров: 276

