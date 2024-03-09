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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 43
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 16
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Judas Priest

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9 мар 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

8 мар 2024 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST доступен для прослушивания

6 мар 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Металл сохраняет молодость»

6 мар 2024 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING занимается музыкой

3 мар 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Я стремился к стилю Рэнди Роудса»

29 фев 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

27 фев 2024 : 		 Басист JUDAS PRIEST о работе над новым альбомом: «Всё было иначе»

26 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о любимом треке из нового альбома

24 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть определённые песни, которые мы обязаны сыграть перед своими фанатами»

23 фев 2024 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

21 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST — это нечто большее, чем один член»

16 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о новой песне JUDAS PRIEST: «Она снесёт вам крышу»

14 фев 2024 : 		 Сколько еще осталось JUDAS PRIEST?

12 фев 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Это образ группы, которая существует уже более полувека»

7 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST 1990 года

6 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Надо быть очень острожным вырезая и вставляя»

5 фев 2024 : 		 SCOTT TRAVIS исполнил JUDAS PRIEST и AC/DC

2 фев 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

27 янв 2024 : 		 GLENN TIPTON работал над новым альбомом JUDAS PRIEST

20 янв 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что на новом альбоме не будет баллад

19 янв 2024 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST отпраздновал 40-летие альбома "Defenders Of The Faith"

26 дек 2023 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC

20 дек 2023 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы

17 дек 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о магии живых концертов
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|||| 8 мар 2024

Новый альбом JUDAS PRIEST доступен для прослушивания



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JUDAS PRIEST опубликовали видео с текстом ко всем 14 песням с нового альбома "Invincible Shield":

01. Panic Attack
02. The Serpent And The King
03. Invincible Shield
04. Devil In Disguise
05. Gates Of Hell
06. Crown Of Horns
07. As God Is My Witness
08. Trial By Fire
09. Escape From Reality
10. Sons Of Thunder
11. Giants In The Sky

Deluxe edition bonus tracks:

12. Fight Of Your Life
13. Vicious Circle
14. The Lodger








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9 мар 2024
J
Jackk
Ну в принципе все хорошо. Особенно песни, которые не выходили перед релизом
Like!1
9 мар 2024
Klawd Air
Очень хороший альбом.
Like!1
9 мар 2024
IJzerklompje
Великолепный, на уровне Файапауа, очень и очень свежо для 54-летней группы.
Like!1
9 мар 2024
ElectricRetard
По хорошему счету это Accept 2010-2014, в хорошем смысле. Ноль неожиданных решений, но мелодика яркая, звук жирный, цепляющих моментов хватает. Учитывая какие деды это исполняют, могу лишь низкий поклон отвесить. Не уверен, что хоть кто-то с таким долгоживущим составом может так задорно играть хэви в 2024.
С другой стороны, для человека со стороны это абсолютно проходное джи-джи.
С еще более другой стороны, куда более молодая Металлика последняя, на фоне этого выглядит домом престарелых.
Like!1
9 мар 2024
А
Артур Коури
Крепкий средне темповый середнячок :) Мне лично новый альбом понравился намного больше чем "Firepower". Жаль, что записанный без КК о возвращении котрого мечтали, но как говорится теперь у нас две крутые Хеви-Метал банды. КК пишет более резкий и хаотичный материал, на "Invincible Shield" наоборот всё сглажено и гармонично: ритмичные металичные барабаны Тревиса, рокочущий пульс басса Хилла, классические риффаки/запилы от красавчика Ричи и Хелфорд – Боже мой! Ощущается, что дед просто кайфовал в студии от процесса создания альбома – голос и вокальные мелодии очаровательные. Типтона не слышно, в клипе видно с трудом подыгрывает пару аккордов, но тут такое дело, хорошо, что живой. Вкратце, "Invincible Shield" действительно качественный материал достойный внимания. Больше всего понравилась одноимённая песня, синглы Crown of Horns (прокрутил уже двести раз), Panic Attack; тоже с драйвом песенки Gates of Hell, Fight of Your Life. И отдельное спасибо за всякие-разные пассажи-вставочки – отсылки например к легендарным "Defender of the Fight" или "British Steel"

Rock Hard Ride Free!

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