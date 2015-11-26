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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e



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Туровый гитарист JUDAS PRIEST и продюсер альбомов Andy Sneap в одном из недавних интервью рассказал, что Glenn по-прежнему играет важную роль в жизни группы:

«Даже если нам придётся собирать кусочки вместе, он всё равно будет играть важную роль. Это просто физическая сторона того, что он идёт туда и делает это. И особенно с тем, что происходит сейчас в мире, это просто невозможно в данный момент. Я не знаю, к чему это приведёт в будущем. Всё это лишь вариант для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет на самом деле.

На самом деле это тяжело — ведь за годы работы с ним я подружился, да я дружен со всеми в группе. Но видеть, через что проходит этот человек... Однако он не теряет целеустремлённости. Я вижу его в студии, и он так страдает, но он полон решимости продолжать. И я представляю, насколько это для него может быть разочаровывающе, — для человека, посвятившего 50 лет жизни JUDAS PRIEST. Это редкостная хрень для любого и может произойти с каждым, но то, что она случилась с гитаристом такого уровня...»

JUDAS PRIEST Producer/Touring Guitarist ANDY SNEAP Says GLENN TIPTON Will Still Be





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

sibterminator


12 дек 2020, 13:13		Глен уже вписал себя в мировую историю музыки вместе с Кен 30 раз. Согласен с мнением, что они самые недооцененные гитаристы рок-музыки. Можно только восхищаться его упрямством хоть как то в Пристах участвовать.


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