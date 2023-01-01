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Ричи Фолкнер — о своей роли в JUDAS PRIEST: «Надеюсь, я делаю всё правильно»



В новом интервью YouTube-каналу бразильского музыкального журналиста Игоря Миранды гитариста Richie Faulkner'a спросили, как он оценивает свою роль в наследии JUDAS PRIEST и что он надеется привнести в творчество группы. Он ответил:



«Это хороший вопрос. Я не знаю, правда. Я не могу на него ответить. Я стараюсь привнести лучшее, на что я способен, и всё, что я считаю лучшим, что я могу дать в плане творчества, исполнения, сочинения песен, демонстрации себя в составе JUDAS PRIEST. Это всё, что я могу сделать, правда. Когда ты являешься частью этого наследия... Я в группе не очень долго, но даже если ты пробыл там две недели, ты представляешь наследие, которое существует уже 50 лет, и это очень важно. Так что всё, что я могу сделать, это привнести лучшее, что только возможно, и достойно представить то, что было 50 лет до меня, поблагодарить фанатов, которые поддерживали группу в течение 50 лет. Это всё, что я могу сделать. И, надеюсь, я делаю всё правильно».







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