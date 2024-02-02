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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 27
*Возвращение THE KOVENANT 25
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Новое видео BRUCE DICKINSON 19
*Новое видео RAGE 16
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Judas Priest

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Новое видео JUDAS PRIEST



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Crown Of Horns, официальное видео от группы JUDAS PRIEST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Invincible Shield", выходящего восьмого марта на Sony Music:

01. Panic Attack
02. The Serpent And The King
03. Invincible Shield
04. Devil In Disguise
05. Gates Of Hell
06. Crown Of Horns
07. As God Is My Witness
08. Trial By Fire
09. Escape From Reality
10. Sons Of Thunder
11. Giants In The Sky

Deluxe edition bonus tracks:

12. Fight Of Your Life
13. Vicious Circle
14. The Lodger

JUDAS PRIEST Release Official Video For




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2 фев 2024
IJzerklompje
Приятно видеть, что Гленн всë еще способен поиграть риффы.

просмотров: 635

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