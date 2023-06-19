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RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»



В новом интервью для Audio Ink Radio гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о звучании нового альбома группы:



«Звучание просто отличное. Несколько недель назад я был в Фениксе с [продюсером и гастрольным гитаристом] Andy Sneap'ом и [вокалистом] Rob'ом [Halford'ом], мы записывали вокал. Всегда интересно слышать новые треки JUDAS PRIEST, потому что они становятся треками JUDAS PRIEST, когда их исполняет Rob. Мир ещё не слышал их, но мы слышим новые треки JUDAS PRIEST впервые. Слышать этот характерный голос, который мы слышали на протяжении десятилетий, поющий новые вещи, это потрясающе. Это невероятно захватывающе, так что я не могу дождаться, когда мир услышит новый материал».



Faulkner рассказал о музыкальном направлении нового материала:



«На этой пластинке определённо больше фишек. В ней несколько музыкальных частей. Так что, возможно, будет немного... Как я уже сказал, есть разные фишки. Я уже использовал слово "прогрессивный", и Интернет порвал меня на куски. Но пластинка прогрессивная в том смысле, что она не похожа на куплет-припев-куплет-припев-соло-припев-финиш. Это музыкальная часть-куплет-музыкальная часть. В музыкальном плане присутствует несколько неожиданных поворотов. Материал периодически меняет направление, немного как "Sinner" или "Tyrant" или что-то в этом роде. Так что это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х, что я приветствую как гитарист... Это JUDAS PRIEST 70-х, но это не ретро-альбом ни в коем случае. Это влияние JUDAS PRIEST 70-х в прогрессивном смысле, но звучит он как материал JUDAS PRIEST в 2023 году.



Каждый альбом JUDAS PRIEST стилистически имел свои особенности. В них есть ДНК JUDAS PRIEST, потому что личности очень сильны. Каждый альбом немного отличался от остальных, сохраняя эту ДНК, но имея свой собственный характер. Так что этот альбом ничем не отличается от JUDAS PRIEST, в том смысле, что это, конечно, JUDAS PRIEST, но он имеет свои фишки и свои особенности».







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