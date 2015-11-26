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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер



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Басист JUDAS PRIEST Ian Hill дал свои комментарии по поводу популярной теории о том, что «рок умер» или он уже не будет таким, каким когда-то было.

67-летний рокер затронул эту тему во время интервью для The Korea Times.

«Я не согласен с идеей, что рок умер или находится при смерти, — сказал он. — По моему опыту, фестивали, на которых мы выступаем, собирают больше зрителей, чем когда-либо, и на нах больше юных лиц среди аудитории, чем стариков, так что у рока и тяжёлого металла отличное будущее».

Он также посоветовал молодым музыкантами «продолжать стремиться улучшить себя в чём только можно и быть терпеливыми. Если в вас есть что-то хорошее, кто-нибудь рано или поздно заметит вас».

Несколько лет назад фронтмен коллектива, Rob Halford, в интервью канадскому журналисту Mitch'у Lafon'у заявил, что не согласен с утверждением, что рок умер:

«Я слышал подобные заявления много раз в течение десятилетий, что я в металле. Я так не думаю. Думаю, что металл в потрясающей форме сейчас. И он никогда не был таким сильным».



JUDAS PRIEST Bassist:



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Exceptional


30 ноя 2018, 12:35		>>>Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер
Он свой последний альбом слышал?

Blackout 74


30 ноя 2018, 12:40		Что там оспаривать дурацкие доводы, как он может умереть ))), он занял свое место, кто любит тот слушает остальные в пролёте.

НELLECTOR


30 ноя 2018, 13:01		Бля, испугался что Иан умер. Тьфу ты!
Демагоги.

EMH


30 ноя 2018, 13:27		Да этот точно не помрет, он с ранних лет на сцене себя бережет, стоит там сзади еле колышется.


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