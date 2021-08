24 авг 2021



Бывший вокалист JUDAS PRIEST : «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»



Tim "Ripper" Owens в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, хотел ли он услышать, как Rob Halford исполняет что-то из тех песен, что он записал с группой:



«Ну конечно. Не понимаю, почему бы и нет. Я думаю, что такие песни, как, например, "Burn In Hell", он бы исполнил просто великолепно. Все эти песни созданы специально для него. Нет ничего, что отличалось бы от предыдущих. Мы оба очень похожи по стилю исполнения. Возможно, во мне немного больше [Ронни Джеймса] Дио или чего-то ещё. Но да, "Burn In Hell" была бы великолепна. И даже если бы они исполнили "Bloodsuckers", было бы здорово, потому что она была о судебном деле. Но я считаю, что всё же "Burn In Hell", потому что это самая важная песня. Я думаю, было бы здорово услышать, как он её поёт. Я думаю, это было бы здорово!»













