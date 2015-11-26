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Judas Priest

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24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST

19 июл 2021 : 		 K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST

16 июл 2021 : 		 JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD

2 июл 2021 : 		 Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST

1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен

4 май 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме

4 май 2021 : 		 Почему K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST? Отвечает ROB HALFORD

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIETS почтил память бывшего ударника JUDAS PRIEST

1 май 2021 : 		 Умер бывший ударник JUDAS PRIEST

7 апр 2021 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год

24 мар 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»

18 мар 2021 : 		 ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST

16 мар 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST продал половину

4 фев 2021 : 		 Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом

2 фев 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"

24 янв 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Состав менялся, а музыка — нет»
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|||| 24 авг 2021

Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»



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Tim "Ripper" Owens в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, хотел ли он услышать, как Rob Halford исполняет что-то из тех песен, что он записал с группой:

«Ну конечно. Не понимаю, почему бы и нет. Я думаю, что такие песни, как, например, "Burn In Hell", он бы исполнил просто великолепно. Все эти песни созданы специально для него. Нет ничего, что отличалось бы от предыдущих. Мы оба очень похожи по стилю исполнения. Возможно, во мне немного больше [Ронни Джеймса] Дио или чего-то ещё. Но да, "Burn In Hell" была бы великолепна. И даже если бы они исполнили "Bloodsuckers", было бы здорово, потому что она была о судебном деле. Но я считаю, что всё же "Burn In Hell", потому что это самая важная песня. Я думаю, было бы здорово услышать, как он её поёт. Я думаю, это было бы здорово!»

TIM





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Fixxxxer


24 авг 2021, 10:54		Да там действительно много классного материала. Cathedral Spires только одна чего стоит. Death Row, Machine Man, Lost and Found, Subterfuge... ууу правда было бы интересно.

IgnatiyLayoulah


24 авг 2021, 10:58		Fixxxxer, уже давно стало понятно, что Педодед всех нае..ал и никогда не будет исполнять вещи из Jugulator и Demolition. А уж с учетом нынешнего ухода Рипера к КК этот вопрос, по-моему, закрыт окончательно.

nabastak_


24 авг 2021, 13:16		В айтюнсе даже нет этих альбомов. Пидорги.

Saxon9


24 авг 2021, 17:10		Может, что бы деньги не платить?

Rutger


24 авг 2021, 19:14		Нафиг им это играть? Там нет ничего стоящего, способного конкурировать с пристовскими хитами, тем более сейчас, когда их стало еще больше. Проблема якобы предвзятости Хэлфорда к Риппер-эре сильно превеличена.
Я бы лично, будь такой выбор, лучше накидал бы в сет вещей с сольника Resurrection. Это был нокаут его бывшей группе, фактически сольнику Типтона, тупиковому и сильно на любителя. После чего Хэлфорд вернулся боссом, и само собой, эти два альбома списали в утиль по обюдному желанию.
Пусть Риппер сам с ними вошкается, испоняет вместе с КК.


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