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*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть определённые песни, которые мы обязаны сыграть перед своими фанатами»



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В новом интервью Metal Pilgrim вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о сет-листе европейской части тура "Invincible Shield" с SAXON и URIAH HEEP, который стартует 11 марта в Глазго, Великобритания:

«У нас уже был подобный разговор в прошлом, когда мы пытались составлять сет-лист. И после 19 студийных альбомов мы задумались: "О Боже. В каком направлении направиться?" Если бы мы не сыграли "Breaking The Law", был бы бунт. Если бы мы не сыграли "Painkiller", был бы бунт. Есть определённые песни, которые мы обязаны сыграть перед своими фанатами, потому что они являются частью образа группы. Не буду называть имён, но есть группы, на концерте которых вы знаете, что хотите услышать именно эту песню. Так что часть сет-листа уже написана сама собой. Тем не менее, мы собираемся заглянуть довольно глубоко, и мы нашли несколько песен с предыдущих альбомов, с которыми мы собираемся работать и которые мы собираемся исполнить. Так что в этом сет-листе, вероятно, будет как минимум две или три нечасто исполняемые композиции.

В любой момент у нас есть 60–70 песен, которые мы можем сыграть. А потом мы будем добавлять новые. Забавно видеть, как приходят сообщения и электронные письма: "Я оставлю тебе эту песню, если ты оставишь мне ту". Потому что нужно найти баланс. Когда группа играет на сцене, каждый её участник должен согласовать сет-лист. Здесь нет места для чего-то из серии: "Чувак, я должен сыграть вот это". Для этого нет места. Все должны верить в конкретную песню на протяжении всего шоу. И это будет потрясающе. И это будет действительно насыщенный тур, ведь мы собираемся начать его в Европе, с нашими друзьями SAXON и URIAH HEEP».




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