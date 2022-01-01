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Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью поделился своими ощущениями от нового выступления с K.K. DOWNING:



«Я считаю, что мы должны позволить музыке говорить за себя, потому что, когда вы увидите выступление — я полагаю, что скоро оно будет показано на HBO - вы увидите, что все остальное не имеет никакого значения. Все, что было сказано и придумано, просто растворяется в воздухе. Важно то, что происходит на сцене в то время, когда вы выступаете вместе. И вот он справа от меня. Было ощущение, что он все время рядом. Я оглянулся посмотреть назад, а там [ барабанщик PRIEST 70-х годов Les Binks], и тут на меня нахлынули воспоминания. Но, кроме этого, вы сосредоточены на том мгновении, когда вы снова вместе и играете вживую. Это был настоящий вихрь. Мы были в компании друг друга в течение очень, очень короткого промежутка времени. У нас было очень мало времени для общения. Но для совместного введения в Зал славы рок-н-ролла было совершенно необходимо, чтобы К.К. и Les были с нами. Их ввели в зал, они должны были быть в этом зале. И более того, мы были в восторге от того, что они воспользовались возможностью и сказали: "Да, мы приедем и снова будем джемовать на сцене с вами, ребята"».







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