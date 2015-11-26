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Вокалист JUDAS PRIEST : «Мы снова вернёмся друг к другу!»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford в рамках недавнего интервью поделился своим мнением насчёт коронакризиса:



«Мы должны научиться жить с этой штукой. Это как грипп. И эта вакцина — всего лишь один из инструментов на пути к выздоровлению. Но факты таковы, поверьте ученым, потому что они эксперты. Они стремятся сделать жизнь людей лучше. И прогноз состоит в том, что всё должно быть достаточно безопасно, чтобы мы все снова начали выходить на улицу.



Кто бы ни принял этот выбор или решение [отложить тур PRIEST на целый год], я думаю, что они сделали правильный шаг, потому что я думаю, что для групп будет очень сложно пытаться выйти на площадки начиная с 1 января 2021 года. Я думаю, что к лету всё будет улажено, и надеюсь, что вакцина будет введена сотням миллионов людей. Я думаю, что нам всё равно придется пройти через какой-нибудь протокол, за который придётся заплатить небольшую цену, — измерять температуру и, может быть, надеть маску. Это не имеет значения. Мы снова вернёмся друг к другу!»













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