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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Judas Priest

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RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы



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В новом интервью подкасту "Metal From The Inside" гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о ходе сессий по сочинению песен для нового альбома:

«Мы в процессе работы. И этот процесс сильно замедлился, как вы понимаете, из-за пандемии. Мы хотели собраться, как это было на "Firepower", и записать его вместе, но блокировки и всё остальное замедлили этот процесс. Часть нас живёт в США, часть — в Великобритании, так что в последние пару лет собираться было не так-то просто. Сейчас вроде как всё открывается, стало немного легче, но теперь мы в туре, так что нам сначала предстоит закончить гастрольный цикл. Так что, если появится возможность, мы продолжим работу между гастрольными циклами».

Что касается того, когда поклонники могут ожидать выхода следующего альбома JUDAS PRIEST, Faulkner сказал:

«У нас нет даты выпуска. Работа над альбомом ещё не закончена. У нас есть песни, но мы должны их записать. Мы записали ударные партии. Я не знаю, говорили мы об этом или нет. Так что мы попытаемся работать над альбомом в ходе этого гастрольного цикла. Но, как всегда говорит Rob [Halford, вокалист JUDAS PRIEST], всё будет готово тогда, когда получится". На данном этапе карьеры нет смысла торопить события, особенно когда из-за пандемии мы так долго ждали момента, чтобы начать работу. Всё будет сделано тогда, когда получится это сделать. Но будет ещё одна пластинка JUDAS PRIEST. У нас есть несколько отличных песен».

Что касается музыкального направления нового материала JUDAS PRIEST, Richie поведал:

«Он отличается от "Firepower", но это определённо... Во время прослушивания можно понять, откуда он берёт начало. Это даже не "Firepower 2"... В наши дни трудно сказать что-то без того, чтобы люди не поняли... Если я говорю, что это продолжение "Firepower", люди думают, что это "Firepower 2". У него есть свой характер, у него есть своя индивидуальность, и мы с нетерпением ждём возможности выпустить его в мир, когда он будет готов».

RICHIE FAULKNER Says Drums For Next JUDAS PRIEST Album Have Already Been Recorded





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