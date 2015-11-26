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Judas Priest

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10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

9 фев 2022 : 		 Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего

4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST

10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

6 янв 2022 : 		 TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST

7 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре

3 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом

26 ноя 2021 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST

24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

22 ноя 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»

18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

18 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста

15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»

8 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте

5 ноя 2021 : 		 Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой

4 ноя 2021 : 		 JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'

26 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST

26 окт 2021 : 		 Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST
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Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST



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Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST, состоявшееся в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.

One Shot at Glory (Live debut)
Lightning Strike
You've Got Another Thing Comin'
Exciter (First since 2005)
Turbo Lover
Hell Patrol (First since 2009)
Halls of Valhalla
The Sentinel
Rocka Rolla (First since 1976)
Victim of Changes
Desert Plains
A Touch of Evil (First since 2005)
Dissident Aggressor (First since 2009)
Blood Red Skies (First since 2012)
Invader (Live debut)
Painkiller
The Hellion
Electric Eye
Hell Bent for Leather
Metal Gods (with Glenn Tipton)
Breaking the Law (with Glenn Tipton)
Living After Midnight (with Glenn Tipton)

Watch Pro-Shot Video Of GLENN TIPTON Performing 'Metal Gods' With JUDAS PRIEST At 2021 BLOODSTOCK OPEN AIR





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