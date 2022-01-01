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Judas Priest

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GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении



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Glenn Tipton утверждает, что Kenneth "K.K." Downing никогда не обращался к участникам JUDAS PRIEST по поводу воссоединения с группой до начала мирового турне "Firepower".

В недавнем выпуске журнала Guitar World Tipton рассказал о решении Downing'a покинуть JUDAS PRIEST более десяти лет назад:

«Мы говорили о том, что, вероятно, это будет наш прощальный тур, а потом Ken ушёл. Хуже и быть не могло, потому что после того, как ты играешь столько лет, ты планируешь свой прощальный тур, чтобы завершить его на хорошей ноте. Внезапно Ken уволился, и мы не знали, что делать. Это был кошмар. Только когда мы нашли Richie [Faulkner'a], мы поняли, что можем продолжить гастролировать и играть дальше».

Tipton сказал, что некоторые обвинения Downing'a показались ему неожиданными:

«Он ушёл из группы. Мы не смогли убедить его остаться. А потом он обвинил меня в том, что я взял отпуск на шесть лет, чтобы записать два сольных альбома. Я работал над сольными альбомами только потому, что в то время мы были неактивны, а Роб [Хэлфорд, вокал] занимался своими сольными делами».

Когда интервьюер затронул вопрос об утверждении Downing'a, что тот был обижен тем, что его не попросили вернуться в группу, когда Tipton объявил о завершении гастрольной деятельности, Glenn ответил:

«Он никогда не подходил ни к кому из группы и не просил о воссоединении, так что, как мы поняли, он не хотел воссоединяться. Он сказал, что хочет покинуть группу, а затем уйти из музыкальной индустрии. Он сказал нам, что очень хочет изменить свою жизнь.
Прямо перед тем, как мы взяли Richie, Ian [Hill, басист PRIEST] сказал: "Если ты действительно хочешь вернуться, тебе лучше вернуться сейчас", потому что мы двигались дальше. Но он ничего не сделал. Он не говорил с нами о возвращении. А потом, когда он ушёл, то стал говорить всякие нелепые вещи. Он пытался приписать себе практически всё — идеи о сценической одежде, имидже, сочинение песен. Он называет их своими песнями.
Он, наверное, шутит. Все знают, кто написал песни, и это мягко говоря. Но как бы там ни было, мы всегда давали понять, что все решения, которые мы принимали, принимались группой в целом, без исключений. Если кто-то с чем-то не согласен — это не используется. Мы всегда так работали».

JUDAS PRIEST




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