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Басист JUDAS PRIEST о работе над новым альбомом: «Всё было иначе»



В новом интервью для WOUB.org басист JUDAS PRIEST Ian Hill рассказал о процессе создания песен для предстоящего альбома "Invincible Shield", который выйдет 8 марта на Sony Music:



«Я не принимал участия в сочинении. Сочиняли Richie [Faulkner, гитара], Glenn [Tipton, гитара] и Rob [Halford, вокал], но это шаг вперёд по сравнению с "Firepower" 2018 года, и мы всегда стремимся к этому с каждым альбомом. Мы всегда стараемся совершенствоваться. Мы никогда не перестаём учиться. Мы всегда старались сделать шаг в правильном направлении с каждой пластинкой. Этот альбом, пожалуй, сделал два шага в правильном направлении, в основном из-за локдауна и COVID. У Richie, в частности, было чертовски много времени, чтобы отшлифовать песни, что-то добавить, что-то убрать, что-то изменить, прежде чем у нас появился шанс попасть в студию. Тем не менее, из-за локдауна всё было записано по отдельности. У нас не было возможности попасть в студию, потому что нам не разрешали находиться вместе. Поэтому нам пришлось делать всё по отдельности. Richie и Scott [Travis, барабаны] записывались в Нэшвилле, где они сейчас и живут.



Rob записывался в Фениксе, а я — в гостиничных номерах во время последнего европейского тура. Когда закончился локдаун, мы сразу же отправились в турне, посвящённое 50-летию группы. У нас всё еще не было возможности попасть в студию.



Басовые партии мы оставили напоследок. У нас было много выходных между концертами, так что мы решили, что вполне можем быть продуктивными. С нами был Andy [Sneap], продюсер [и гастролирующий гитарист JUDAS PRIEST], он достал свой ноутбук, подключил бас, и мы начали. Отличный способ записи, по-настоящему спокойный и беспроблемный».



Hill заявил, что никогда раньше не записывался подобным образом:



«Всё было иначе. Я не испытывал никакого давления. Я имею в виду, что даже в группе нашего уровня — а мы существуем уже долгое время — в студии всё равно испытываешь некоторое давление. Для начала ты играешь что-то новое. И неважно, что ты говоришь, или как хорошо, по твоему мнению, ты сыграл партию, как правило, всегда есть что улучшить: "Я бы хотел сыграть это вместо этого", "Я должен был играть с барабанами".



В студии есть определённое количество времени на работу, и вы замечаете эти вещи только спустя какое-то время. Но когда мы записывали бас, у нас был один выходной, мы выбирали одну песню и просто играли её и слушали. Так что мы могли решать: "Изменим немного там, сделаем немного здесь. Здесь не очень плотно сыграно", отшлифовать всё и сделать так, чтобы партия как можно лучше сочеталась с другими инструментами. Мы делали по одному треку в день, давления не было. В студии у тебя на затылке пять или шесть групп глаз, которые говорят: "Поторопись. Теперь моя очередь". А в данном случае ничего такого не было. Это очень хорошо сработало и немного упростило жизнь Энди. Он мог приехать с гастролей, сразу же отправиться в студию и начать сводить и микшировать».















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