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JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла



В новом интервью Ultimate Classic Rock вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о предстоящем введении группы в Зал славы рок-н-ролла. JUDAS PRIEST получат награду за музыкальное мастерство на мероприятии в следующем месяце.



Halford рассказал Ultimate Classic Rock, что лагерь JUDAS PRIEST общался с K. K. Downing'ом и Les'ом Binks'ом по поводу предстоящей церемонии, и все остались довольны:



«Был такой настрой: "Давайте просто воспользуемся этой возможностью, совместно сыграем и выложимся на все сто"».



Хотя Halford пока не смог подтвердить, присоединятся ли Downing или Binks к JUDAS PRIEST на сцене во время выступления в Зале славы, певец сказал, что оба бывших участника будут участвовать в том или ином качестве:



«Мы собираемся играть вживую, потому что все задаются вопросом: "Как мы это сделаем?" Потому что мы хотим попытаться сделать всё в самом лучшем виде. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это привлечь всех людей, которые вошли в состав группы, — а это, безусловно, и K. K., и Les, и Dave. Так что нам удалось всё уладить, и мы будем играть вживую. У нас есть примерно 8 минут 24 секунды и полсекунды, чтобы сыграть вживую.



Есть пара крутых вещей, которые произойдут в эту ночь, но они будут держаться в секрете, как это обычно делается, потому что нам не хочется обо всём рассказывать. Но смотрите: группа парней из Великобритании, из Уэст-Мидлендс, бирмингемская хэви-металлическая группа будет принята в этот великое заведение. Так что мы собираемся извлечь из этого максимум пользы, провести отличный вечер и пережить много незабываемых металлических эмоций».







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