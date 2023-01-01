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ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»



В новом интервью с автором Sonic Perspectives Робертом Кавуото вокалист JUDAS PRIEST Rob Рфдащкв рассказал, какие эмоции он испытал, когда группа ненадолго воссоединилась с оригинальным гитаристом K. K. Downing'ом для выступления на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла в ноябре прошлого года:



«Это было замечательно. Вы слышите истории о группах, у которых есть разногласия, а затем они собираются на таких особых мероприятиях, как Зал славы рок-н-ролла, и это выглядит так, словно это было всегда — как будто временной элемент того, кем мы являемся и что мы делаем в музыке, перестаёт существовать. Точно так же, как когда я вернулся в JUDAS PRIEST после 10- или 12-летнего перерыва, мы просто продолжили работать. Ты продолжаешь, потому что тобой по сути движет музыка. Всё дело в музыке. И поэтому, когда мы вместе исполнили эти классические песни, это было просто великолепно — по ощущениям, получилось именно то, чего мы пытались достичь в тот конкретный вечер. Мы были в ударе».



Halford поведал, что ему ещё предстоит увидеть видеозапись вступления JUDAS PRIEST в Зале славы:



«Люди спрашивают: "Ты уже посмотрел выступление?" Это напоминает мне Мэгги Смит из великого британского телешоу ["Аббатство Даунтон"]. Они спросили Мэгги Смит: "Вы смотрите свои выступления?" Она ответила: "Нет. Я была там. Я делала это. Так почему я должна хотеть увидеть это снова?" Так что в данном случае есть некие параллели.



Могу сказать, что всё закончилось очень быстро. Я запомнил только то, что всё произошло быстро. Подготовка заняла много много времени, а те восемь минут с небольшим, которые у нас были на исполнение, закончились в мгновение ока. А потом мы все сидели в раздевалках, ели и думали: "Неужели это произошло? Были ли мы там?" А потом для меня самым ярким событием стало пение с [коллегой по Залу славы] Долли Партон и знакомство со всеми этими замечательными людьми. Я и не подозревал, что Пинк была моей поклонницей, и все эти великие таланты, которые вышли из мира металла, но, опять же, это доказательство того, что у музыки нет барьеров, у неё нет стен. Мы любим друг друга в наших музыкальных начинаниях по разным причинам.



Так что это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла».







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