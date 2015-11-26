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JUDAS PRIEST открыли американский тур



Восьмого сентября JUDAS PRIEST отыграли первый концерт в рамках североамериканской части "50 Heavy Metal Years".



Сет-лист:



01. One Shot At Glory



02. Lightning Strike



03. You've Got Another Thing Comin'



04. Exciter



05. Turbo Lover



06. Hell Patrol



07. The Sentinel



08. A Touch Of Evil



09. Rocka Rolla



10. Victim Of Changes



11. Desert Plains



12. Blood Red Skies



13. Invader



14. Painkiller



15. The Hellion / Electric Eye



16. Hell Bent For Leather



17. Breaking The Law



18. Living After Midnight







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