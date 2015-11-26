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Judas Priest

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Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете



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15 октября JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет "50 Heavy Metal Years Of Music", в который войдут все концертные и студийные альбомы, а также 13 дисков ранее не издававшегося материала. Scott Travis рассказал о решении выпустить такой релиз:

«Это 50-я [годовщина], так что это золотой юбилей. И это подходящий момент; 50 — это отличное время [для празднования]. Если вы можете делать что-то в течение 50 лет — без разницы, играть ли heavy metal или делать молочные коктейли на углу — если вы можете делать что-то в течение 50 лет, это достижение, так что это нужно чествовать и чтить. А во-вторых, я думаю, поскольку у всех было примерно два года [во время пандемии], чтобы задуматься о жизни, то всё и правда было пересмотрено. И, к сожалению, многие люди реально пострадали — те, кого уже нет с нами. И я не собираюсь углубляться в эту тему, но всё реально и никуда не делось. Смысл в том, что мы все стали старше, и я думаю, что мы все научились ценить простую жизнь. Так что это лишь малая толика музыки, которую JUDAS PRIEST смогли создать, и мы решили её выпустить».

JUDAS PRIEST











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