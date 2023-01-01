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Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»



В недавнем интервью газете The Press-Enterprise, посвящённом предстоящему выступлению JUDAS PRIEST на фестивале Power Trip в Индио (Калифорния), басист JUDAS PRIEST Ian Hill опроверг мнение о том, что тяжёлый металл и рок мертвы:



«Когда люди говорят что-то вроде "рок умирает", я отвечаю: "Чем вы собираетесь его заменить?"



Всегда существовала мейнстримовая популярная музыка, а потом в ней появлялись причудливые вещи, и тяжёлый металл — одна из таких вещей.



Когда мы окончательно завершим деятельность, наверняка найдутся другие группы, которые займут наше место. Но на концертах мы видим, как люди приводят своих детей, а в некоторых случаях и внуков, и те подсаживаются на эту музыку, так что у этого направления есть хорошее будущее».







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