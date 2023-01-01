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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Judas Priest

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Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»



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В недавнем интервью газете The Press-Enterprise, посвящённом предстоящему выступлению JUDAS PRIEST на фестивале Power Trip в Индио (Калифорния), басист JUDAS PRIEST Ian Hill опроверг мнение о том, что тяжёлый металл и рок мертвы:

«Когда люди говорят что-то вроде "рок умирает", я отвечаю: "Чем вы собираетесь его заменить?"

Всегда существовала мейнстримовая популярная музыка, а потом в ней появлялись причудливые вещи, и тяжёлый металл — одна из таких вещей.

Когда мы окончательно завершим деятельность, наверняка найдутся другие группы, которые займут наше место. Но на концертах мы видим, как люди приводят своих детей, а в некоторых случаях и внуков, и те подсаживаются на эту музыку, так что у этого направления есть хорошее будущее».




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