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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 43
*David Ellefson спел в DIETH 19
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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Judas Priest

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31 май 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST закончил

27 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер

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25 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда был фанатом METALLICA»

18 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что басист IRON MAIDEN повлиял на его поведение на сцене

15 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST

11 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»

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5 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с K. K. DOWNING'ом: «Было здорово играть с ним»

4 май 2023 : 		 Как поменялся образ жизни гитариста JUDAS PRIEST

26 апр 2023 : 		 REACH MUSIC PUBLISHING получили права на первые альбомы JUDAS PRIEST

19 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST не знает, когда выйдет новая пластинка

5 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»

3 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»

27 мар 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»

2 мар 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об ANDY SNEAP'е: «Фанаты его любят»

28 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»

5 фев 2023 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY

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26 янв 2023 : 		 ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году

18 янв 2023 : 		 Как вводили JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST

29 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую

28 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»

26 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла

26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе
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|||| 31 май 2023

Вокалист JUDAS PRIEST закончил



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Richie Faulkner в интервью Planet Rock подтвердил, что ROB HALFORD завершил запись вокала для нового альбома.




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1 июн 2023
gravitgroove
Тот случай, когда текст и информация является довеском к фото, а не наоборот. Админ не перестает радовать своими шутками.

просмотров: 437

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