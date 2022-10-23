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Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»



В рамках недавней беседы у басиста JUDAS PRIEST Ian'a Hill'a спросили, есть ли какие-то шансы на возобновление сотрудничества с бывшим гитаристом K.K. Downing'ом, на что он ответил:



«Я думаю, что время не на нашей стороне для этих целей, понимаете? Но никогда не говори "никогда", если уж на то пошло. [смеётся]. В любом случае, Downing будет там, в Зале славы рок-н-ролла. Он выйдет и сыграет с нами несколько песен. Возможно, это станет толчком к чему-то, я не знаю. С другой стороны, он может нас всех развалить. [Смеётся]».







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