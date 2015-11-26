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Вокалист JUDAS PRIEST — о здоровье Glenn'a



В рамках недавнего интервью вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос, как дела у Glenn'a Tipton'a:



«Он в порядке. Он герой. Мы рассказываем о нём в [песне] "No Surrender" на "Firepower". Он просто невероятный, сильный человек, который шлёт сигнал, что если ты имеешь дело с Паркинсоном, ты всё ещё можешь жить своей жизнью. Это было очень сложно для него как для музыканта, но он не позволяет остановить себя. Он всё ещё может использовать определённые приёмы, чтобы играть на гитаре, и это здорово. Он всё ещё активный участник JUDAS PRIEST. И он хорошо выглядит, хорошо играет.



Я поговорю с ним позже на этой неделе, вообще-то у нас будет разговор в конце года. И я не могу дождаться встречи с ним в следующем году, потому что PRIEST вернутся в тур. Я не знаю, сможет ли он выступить на каком-нибудь шоу. Надеюсь, он сможет: всё зависит только от него. Он выходил на некоторых концертах тура "Firepower", и фанаты PRIEST просто сходят с ума, когда он выходит на сцену. Его любят во многих, во многих смыслах.



Но да — он в порядке. И я не могу дождаться, когда увижу его в следующем году, когда вернусь в Великобританию».













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