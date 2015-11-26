Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 38
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 28
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 26
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



18 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о здоровье Glenn'a

17 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не знает, отразится ли биография в новом альбоме

16 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»

15 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»

12 дек 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e

11 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»

8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»

4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

26 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»

25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист JUDAS PRIEST — о здоровье Glenn'a



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос, как дела у Glenn'a Tipton'a:

«Он в порядке. Он герой. Мы рассказываем о нём в [песне] "No Surrender" на "Firepower". Он просто невероятный, сильный человек, который шлёт сигнал, что если ты имеешь дело с Паркинсоном, ты всё ещё можешь жить своей жизнью. Это было очень сложно для него как для музыканта, но он не позволяет остановить себя. Он всё ещё может использовать определённые приёмы, чтобы играть на гитаре, и это здорово. Он всё ещё активный участник JUDAS PRIEST. И он хорошо выглядит, хорошо играет.

Я поговорю с ним позже на этой неделе, вообще-то у нас будет разговор в конце года. И я не могу дождаться встречи с ним в следующем году, потому что PRIEST вернутся в тур. Я не знаю, сможет ли он выступить на каком-нибудь шоу. Надеюсь, он сможет: всё зависит только от него. Он выходил на некоторых концертах тура "Firepower", и фанаты PRIEST просто сходят с ума, когда он выходит на сцену. Его любят во многих, во многих смыслах.

Но да — он в порядке. И я не могу дождаться, когда увижу его в следующем году, когда вернусь в Великобританию».

JUDAS PRIEST





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 204

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом