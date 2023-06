сегодня



K. K. DOWNING — о выступлении JUDAS PRIEST на US Festival: «Это было впечатляющее событие»



Бывший гитарист JUDAS PRIEST Kenneth "K.K." Downing вспомнил о выступлении группы на US Festival ровно четыре десятилетия назад:



«Всем привет. Это K. K. Downing, который просто пришёл поздравить US Festival с 40-летием. И я должен сказать, каким ярким воспоминанием это было для меня и группы. Несомненно, самая большая аудитория и самый большой фестиваль, на котором мы когда-либо играли или, возможно, когда-либо будем играть. Безусловно, это было единственное в своём роде впечатляющее событие.



Я хорошо помню, как прилетел на фестиваль и улетел с фестиваля на вертолёте. Говорили, что аудитория была настолько большой, что лучше всего попасть на фестиваль и улететь с него именно таким образом, что, конечно, было потрясающе. Прилететь на фестиваль, посмотреть вниз через иллюминатор вертолёта — это было невероятное зрелище.



Я бы с удовольствием повторил это снова. Фантастический состав с таким количеством артистов — OZZY, мы сами и QUIET RIOT, VAN HALEN и TRIUMPH. Это был просто уникальный опыт. Тяжёлый концерт — в тени было, наверное, 43 градуса. Но мы были готовы к этому и хорошо выложились. В то время мы были в туре, и это было здорово.



Это был замечательный опыт. И большой привет всем, кто был там по обе стороны барьеров, работал на сцене, играл или находился в аудитории. Было бы здорово, если бы мы смогли испытать это снова в какой-то момент нашей жизни. А пока я желаю всем вам крепкого здоровья и безопасных путешествий. И спасибо вам всем за то, что сохранили металл живым. И я надеюсь увидеть вас всех в туре очень скоро».







+1 -0



просмотров: 404