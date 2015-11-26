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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
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Judas Priest

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16 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»

15 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»

12 дек 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e

11 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»

8 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии

7 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»

4 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»

3 дек 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству

26 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»

25 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

21 ноя 2020 : 		 У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы

20 ноя 2020 : 		 IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»

19 ноя 2020 : 		 JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"

16 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»

16 ноя 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»

14 ноя 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены

9 ноя 2020 : 		 Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"

8 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»

4 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»

3 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»

30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford недавно поговорил о биографии "Confess" и о том, как приняли его в металл-сообществе, когда он открыл свою истинную природу:

«Когда я занимался начиткой "Confess" для аудиокниги, меня начало пронимать. Потому что одно дело читать, но когда ты всё это произносишь... Чувак, я пережил одни из самых невероятных переживаний и путешествий в своей жизни!

Я не уникален в поиске собственной сексуальной идентичности, но, конечно, я пытался уравновесить то, что в моей профессиональной деятельности как музыканта было тяжело, — это было сложно. И мы касаемся подробностей того, как я не мог ходить в клубы или бары, опасаясь, что меня узнают, всё это попадает в прессу и бла-бла-бла, просто потому, что мир тогда был совсем другим. Конечно, всё это было уже давно, тогда, когда в конце 90-х на MTV я признался, тогда я был в группе 2WO с John 5, — тогда был самый лучший пример того, насколько металл-сообщество приветливо воспринимает и затрагивает людей со всех концов света.

В металлическом сообществе нет никаких лейблов; мы просто все вместе. Я думаю, это как бы связано с тем фактом, что металл долгое время был в... В рок-н-роле все пинали хэви-металл-музыку: "О, блин, что это за вещица? Да ничто. Она не имеет никакой ценности". Но мы знали, будучи металл-маньяками, что это наша музыка; так мы выражаем себя. Мы любим слушать эту музыку, быть друг с другом дома, слушать её. Самое главное — ходить на концерты вместе. Чувак, пожалуйста, как можно быстрее верните те дни!»

JUDAS PRIEST





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