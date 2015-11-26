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Вокалист JUDAS PRIEST : «Сообщество металлистов такое...»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford недавно поговорил о биографии "Confess" и о том, как приняли его в металл-сообществе, когда он открыл свою истинную природу:



«Когда я занимался начиткой "Confess" для аудиокниги, меня начало пронимать. Потому что одно дело читать, но когда ты всё это произносишь... Чувак, я пережил одни из самых невероятных переживаний и путешествий в своей жизни!



Я не уникален в поиске собственной сексуальной идентичности, но, конечно, я пытался уравновесить то, что в моей профессиональной деятельности как музыканта было тяжело, — это было сложно. И мы касаемся подробностей того, как я не мог ходить в клубы или бары, опасаясь, что меня узнают, всё это попадает в прессу и бла-бла-бла, просто потому, что мир тогда был совсем другим. Конечно, всё это было уже давно, тогда, когда в конце 90-х на MTV я признался, тогда я был в группе 2WO с John 5, — тогда был самый лучший пример того, насколько металл-сообщество приветливо воспринимает и затрагивает людей со всех концов света.



В металлическом сообществе нет никаких лейблов; мы просто все вместе. Я думаю, это как бы связано с тем фактом, что металл долгое время был в... В рок-н-роле все пинали хэви-металл-музыку: "О, блин, что это за вещица? Да ничто. Она не имеет никакой ценности". Но мы знали, будучи металл-маньяками, что это наша музыка; так мы выражаем себя. Мы любим слушать эту музыку, быть друг с другом дома, слушать её. Самое главное — ходить на концерты вместе. Чувак, пожалуйста, как можно быстрее верните те дни!»













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