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Judas Priest

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Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал, что до сих пор не знает, почему он и его товарищи по группе подверглись судебному разбирательству на высшем уровне в Рино, штат Невада, более трёх десятилетий назад.

В августе 1990 года судья постановил, что JUDAS PRIEST не несёт ответственности за смерть двух молодых людей, использовавших музыку группы в качестве причины самоубийства.

Непосредственно перед Рождеством 1985 года 19-летний Джеймс Вэнс наблюдал за тем, как его лучший друг Рэй Белкнап застрелился из дробовика 12 калибра на церковном дворе недалеко от Рино, штат Невада. Затем Вэнс выстрелил в себя. Он выжил, но был сильно изуродован. Позже Вэнс заявил, что на его действия повлияла хэви-металлическая музыка JUDAS PRIEST, что побудило его семью подать в суд на группу.

В основе иска лежало утверждение, что песни альбома JUDAS PRIEST "Stained Class" содержали сообщения, которые, когда их проигрывали задом наперёд, говорили «попробуй покончить жизнь самоубийством» и «давай умрём». Адвокаты сказали, что именно песня "Better By You, Better Than Me" со своей подсознательной командой "do it, do it, do it" подтолкнула двух молодых людей к тому, чтобы положить конец их беспокойным жизням.

Вэнс сказал адвокатам, что они с Белкнапом слушали JUDAS PRIEST, когда «внезапно получили сообщение о самоубийстве, и мы устали от жизни». В письме матери Белкнапа он позже написал: «Я верю, что алкоголь и хэви-металлическая музыка, такая как JUDAS PRIEST, загипнотизировали нас».

Адвокат Белкнапа утверждал:

«JUDAS PRIEST и CBS преподносят подобные темы отверженным подросткам. Члены шахматного клуба, магистры математики и науки не слушают эту фигню. Речь идёт о бросивших учебу, наркоманах и алкоголиках. Так что наш аргумент в том, что вы обязаны быть более осторожными, когда имеете дело с населением, восприимчивым к таким вещам».

На вопрос о том, почему JUDAS PRIEST были обвинены в промывании мозгов своим поклонникам, чтобы те решили убить себя, Rob ответил:

«Я до сих пор не знаю. Мы были мишенью. Два мальчика покончили жизнь самоубийством в Рино, а группа людей, поддерживаемая людьми, выступающими против хэви-металл-музыки, сказала, что мы пишем песни, которые, если слушать их определённым образом, заставляют тебя покончить с собой. Это было безумие. Ozzy Osbourne прошёл через это со своей песней "Suicide Solution", и тогда пришла наша очередь. Мы отправились в суд в Америке и разобрались с этим».

На вопрос о том, как он и его товарищи по группе развенчали существование скрытых посланий в своих песнях, Rob ответил:

«Обвинение утверждало, что если проиграть хэви-металлические альбомы задом наперёд, вы получите дьявольские послания. Я сказал парням: "Давайте докажем, что они ошибаются". Мы купили несколько альбомов Фрэнка Синатры, проиграли их в отеле задом наперёд, и необычные сообщения также начали появляться. Одно из них было: "Я дал ей мятную конфетку". Это было нелепо. Я проиграл их судье, который был очень консервативным мормоном, и когда он слушал, то физически дрогнул — он был удивлён. Это был замечательный эпизод!»

How JUDAS PRIEST Debunked Existence Of Hidden Messages In Its Songs





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