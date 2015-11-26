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Judas Priest

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K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST



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Бывший гитарист JUDAS PRIEST К.К. Downing рассказал в интервью "The Rock Show With Lee Graham" о том, как ему пришла в голову идея добавить второго гитариста в ранний состав группы, создав тем самым легендарный звук с двумя гитарами, который является символом группы наряду с Робом Хэлфордом:

«Мы довольно долгое время были квартетом. И именно в этот период, как мне кажется, появился прецедент для всего, что я считал лучшим из того, что я мог сделать. Целью было стать тяжёлыми, что бы это ни значило. А на самом деле это означало быть эмоциональными, с определённым настроением, и отличаться от того, что делали другие, потому что то, что делали другие, имело другую целевую аудиторию. Так что в этом всё и заключалось. А потом, со временем, появилась идея... Нам удалось заключить контракт на запись, но они сказали: "Слушайте, есть слишком много групп с одинаковым составом — FREE, LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH и т. д. Как насчёт того, чтобы у вас появился саксофонист?" А я говорю: "Ни за что. Вы можете забрать свой контракт на запись". — "Клавишник?" — "Нет. Извините". Так что я начал размышлять: "Можем ли мы заключить сделку на запись и успокоить этих ребят?" И я подумал о втором гитаристе. И я решил, что это хорошая идея — по многим причинам. Это дополнит звук, когда я буду играть соло. И я подумал, что если мы найдём ещё одного гитариста, который умеет сочинять, и он также будет лид-гитаристом, мы будем двумя лид-гитаристами, двумя сильными авторами песен, это укрепит группу. И в музыкальном плане мы сможем проникнуть в те миры, которых люди ещё не достигали. У меня была сумасшедшая идея, что мы можем создать тяжёлые гармонии. И мы попробовали. Потому что обычно гармонии... Потому что в то время вы слышали такие группы, как THE ALLMAN BROTHERS, JAMES GANG и великих WISHBONE ASH, и я не был их большим поклонником, потому что они звучали слишком легко. И когда вы начинаете создавать гармонии, они начинают звучать как аккордовые структуры, что неизбежно, потому что гармонизация с одной нотой построит аккорд. Так что я подумал, что мы создадим нечто новое... И мы решились. В конце концов мы это сделали. Существует такая вещь, как уменьшенные гармонии. Вы можете сложить минорные трети вместе, и это прекрасно. Многим это покажется не слишком приятным, но для меня это звучало великолепно; это был диссонанс.

Мы объединили усилия с Гленном Типтоном. И в музыкальном плане то, что мы с Гленном объединили, возможно, не всегда совпадало, но я очень ценил, и, думаю, Гленн тоже, тот факт, что группа — это сочетание людей. И поэтому некоторые более мелодичные вещи, немного более коммерческие вещи, которые Гленн придумывал, я принимал, потому что я думал, что если мы хотим быть действительно успешными с нашей музыкой, нам действительно нужно расширять наши горизонты. И, очевидно, эта комбинация сработала невероятно хорошо».

K.K. DOWNING: How I Came Up With Idea For JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


27 янв 2022, 20:42		Лет чеpеpез 5: "КК считает, что он создал Матеpию и все состоящее из нее"

А по факту - с этой стаpухой, даже когда оно было в лучшей фоpме, но без Типтона не было бы своей индивидуальности в pиффах, и уж точно не было бы технически сложных (на тот отpезок вpемени) и запоминающихся соло. Щипали бы свой уpoдливый ваpиант тяжелого pитм эн блюза, как в самом начале, и все.


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