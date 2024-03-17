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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 18
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Judas Priest

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17 мар 2024 : 		 K. K. DOWNING о RICHIE FAULKNER'е: «Он хороший парень и, безусловно, очень хороший музыкант»

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K. K. DOWNING о RICHIE FAULKNER'е: «Он хороший парень и, безусловно, очень хороший музыкант»



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В недавнем интервью подкасту "Iron City Rocks" гитарист-основатель JUDAS PRIEST K. K Downing рассказал о том, какие он ощущения испытывал, когда ненадолго воссоединился со своей бывшей группой для выступления на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году:

«[Фронтмен FOO FIGHTERS] Dave [Grohl] заходил к нам в гримёрку, потому что мы с Les'ом [Binks'ом, бывшим барабанщиком JUDAS PRIEST, который также был включён в список] были отдельно от остальных участников — только я и Les, а остальные ребята из нынешнего состава JUDAS PRIEST находились в своей гримёрке. Но Richie [Faulkner, нынешний гитарист JUDAS PRIEST и сменщик К. К.] зашёл к нам, и мы отлично от души посмеялись... Для Richie это отличная возможность, и я желаю ему всего хорошего. Он хороший парень и, безусловно, очень хороший музыкант. Но он зашёл, мы повеселились. Пришёл Dave Grohl, потому что он искренний человек, он фанат музыки. И он совершенно лишен «звёздной болезни». Я хочу сказать, что по-настоящему восхищаюсь им.

Да, мы хорошо посмеялись, правда. Хм. И на этом всё. Я также отлично лажу с Andy [Sneapэjv, продюсером и гитаристом JUDAS PRIEST]. Andy — отличный парень, он прекрасный человек и большой талант. Я знаю Andy уже очень давно. Но на этом всё. Я просто пришёл туда и сделал своё дело. И всё».




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17 мар 2024
J
Jack of Diamonds
от души посмеялся читая

просмотров: 207

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