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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Judas Priest

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ROB HALFORD — о вводе в ЗСРНР: «Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла»



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford заявил, что он очень благодарен и польщён тем, что группу наконец-то введут в Зал славы рок-н-ролла.

JUDAS PRIEST получат награду за музыкальное мастерство на мероприятии осенью 2022 года.

В интервью президенту и генеральному директору музея ЗСРНР Грегу Харрису Halford заявил:

«Тот факт, что в Зале славы рок-н-ролла появилось ещё немного хэви-металла, — это то, чего мы, металлические маньяки, так долго ждали и всё ещё ждём. Мы знаем, что в какой-то момент и другие наши друзья, желающие этого, возможно, получат возможность попасть в этот священный Зал. Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла.

Хэви-металлическая музыка является важной частью культуры и жизни Соединённых Штатов — настолько важной, что группа JUDAS PRIEST появилась в сериале "Симпсоны". Вот какой размах имеет эта группа — мы можем оказаться у вас дома в любой момент. И мы испытываем огромную любовь к Америке с тех пор, как впервые ступили на её берега в середине-конце 70-х. Мы продолжаем возвращаться, потому что мы любим Соединенные Штаты и любим рок-н-ролл в Америке. И тот факт, что мы всё ещё на коне, говорит о выносливости, вере в себя и огромной любви и поддержке поклонников, благодаря которым мы живы, сильны и горды за JUDAS PRIEST и за хэви-металл.

Так что в этой прекрасной возможности заключено многое, и мы очень благодарны и польщены тем, что наконец-то оказались в хэви-металлическом Зале славы Рок-н-ролла».




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