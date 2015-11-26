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Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома



Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner в беседе с поклонниками сообщил, что новый альбом группы вновь будут продюсировать Tom Allom и Andy Sneap.













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