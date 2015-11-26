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Judas Priest

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15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»

1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»

30 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»

30 мар 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST принял участие в 'Lockdown Rockdown'

24 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о коронавирусе

18 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть ли место политике в металле? Есть»

5 фев 2020 : 		 GLENN TIPTON, ROB HALFORD и RICHIE FAULKNER работают над новой музыкой JUDAS PRIEST

18 янв 2020 : 		 У гитариста JUDAS PRIEST полно идей

17 янв 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST разразился...

15 янв 2020 : 		 JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD прокатили мимо Зала Славы Рок-н-Ролла, а Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. взяли

13 янв 2020 : 		 SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST в пятёрке по мнению фанатов

9 янв 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST отпраздновал 34 года трезвости

2 янв 2020 : 		 PAUL DI'ANNO заявил, что К. К. DOWNING должен принять участие в туре в честь 50-летия JUDAS PRIEST

27 дек 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будут ли с нами бывшие, не будут ли — науке это неизвестно»
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Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома



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Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner в беседе с поклонниками сообщил, что новый альбом группы вновь будут продюсировать Tom Allom и Andy Sneap.

RICHIE FAULKNER Says 'It Looks Like' TOM ALLOM And ANDY SNEAP Will Return As Producers For Next JUDAS PRIEST Album





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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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