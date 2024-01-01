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*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Это образ группы, которая существует уже более полувека»



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В новом интервью для The Metal Voice гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulknerрассказал о предстоящем студийном альбоме "Invincible Shield", который выйдет 8 марта на Sony Music:

«Я считаю, что он имеет свои особенности, как и все альбомы. Это образ группы, которая существует уже более полувека. На альбоме присутствуют [вокалист Rob] Halford, [гитарист] Glenn Tipton, [басист] Ian Hill, [барабанщик] Scott Travis. Scott в группе уже 30 лет. Так что они оставили прекрасное наследие, как и [бывший гитарист] K. K. Downing, и [бывшие барабанщики] Les Binks и Dave Holland. И мы движемся дальше. Мы всегда стараемся сделать что-то немного иначе — как в музыкальном плане, так и в плане текстов... Мы всегда стараемся сделать всё ещё лучше — лучшие песни, лучший продакшн, лучшие соло, лучшие мелодии. Мы стараемся и стремимся сделать что-то, что будет лучше предыдущего. И этот альбом тоже уникален».

На вопрос о том, что он думал, когда создавал свои гитарные партии для "Invincible Shield", Richie ответил:

«Есть две стороны. Я всегда делаю это одинаково — играю на гитаре в любое время. Как сегодня, я могу сесть с гитарой, и у меня появится рифф или отрывок. Я придумываю что-то, что звучит убедительно, и отталкиваюсь от этого. И я словно позволяю гитаре диктовать то, что я придумываю. Мы берём эти идеи, а затем собираемся втроём и сочиняем, предлагаем что-то от себя и смотрим, что из этого получится. Я всегда так поступал с тремя альбомами группы, но в этот раз я поступил иначе: из-за пандемии у нас было немного больше времени на разработку риффов, соло и музыкальных партий. Так что на этой пластинке было несколько соло, которые я как следует проработал. Обычно я так не делаю. Обычно я играю в студии соло на скорую руку... А потом всё строится вокруг них. Но несколько из них на этой пластинке я действительно проработал.

Я всегда пытаюсь найти свой собственный стиль. Я всегда стараюсь привнести что-то своё. Что я могу сказать нового после K. K. Downing'a, у которого был уникальный стиль, и Glenn'a? Таков мой путь. Поэтому я набросал несколько гитарных соло на этой пластинке, чего обычно не делаю».








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