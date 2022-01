сегодня



Видео полного выступления JUDAS PRIEST



Видео полного выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось девятого сентября на Veterans United Home Loans Amphitheater, Virginia Beach, Virginia, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Battle Hymn/One Shot At Glory



02. Lightning Strike



03. You've Got Another Thing Comin'



04. Freewheel Burning



05. Turbo Lover



06. Hell Patrol



07. The Sentinel



08. A Touch Of Evil



09. Rocka Rolla



10. Victim Of Changes



11. Desert Plains



12. Blood Red Skies



13. Invader



14. Painkiller



Encore:



15. The Hellion/Electric Eye



16. Hell Bent For Leather



17. Breaking The Law



18. Living After Midnight













