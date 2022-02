сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»



Во время появления в видеоподкасте "In The Trenches With Ryan Roxie" гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'а спросили, общался ли он с оригинальным гитаристом группы, Kenneth'ом "K. K." Downing'ом, которого он заменил в группе, на что он ответил:



«Контакты, которые у меня были с ним, — беседы напрямую, через Twitter или как-то ещё — были положительными. Но было кое-что... Он сказал что-то о моей структуре оплаты, что было [смеётся]... Было странно говорить подобное. И это оказалось неправдой, что меня поразило».



Faulkner также прокомментировал тот факт, что Downing открыто выражал своё недовольство тем, что его не пригласили присоединиться к JUDAS PRIEST, когда Glenn Tipton объявил о своём уходе из группы почти четыре года назад:



«Вся эта ситуация с ним и группой за последние 10 лет, на мой взгляд, была совершенно ненужной; это было словно дерьмовое шоу. И я не знаю, почему так произошло. По-моему, если не брать в расчёт музыку, им следовало бы снять трубку и просто поговорить друг с другом как приятелям, пойти выпить пива и просто побыть друзьями. Знаете, к чёрту музыку на минутку; давайте просто будем приятелями. А потом, что должно случиться — это случится. Они были приятелями 40 лет. Они прожили практически вместе 40 лет — целых четыре десятилетия.



Я бы хотел, чтобы всё было по-другому. Все эти странности последних 10 лет не должны были произойти. Если бы они расстались по-хорошему, возможно, сейчас всё было бы по-другому. Но, к сожалению, этого не произошло».













+9 -3



( 4 ) просмотров: 2708