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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»



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Во время появления в видеоподкасте "In The Trenches With Ryan Roxie" гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'а спросили, общался ли он с оригинальным гитаристом группы, Kenneth'ом "K. K." Downing'ом, которого он заменил в группе, на что он ответил:

«Контакты, которые у меня были с ним, — беседы напрямую, через Twitter или как-то ещё — были положительными. Но было кое-что... Он сказал что-то о моей структуре оплаты, что было [смеётся]... Было странно говорить подобное. И это оказалось неправдой, что меня поразило».

Faulkner также прокомментировал тот факт, что Downing открыто выражал своё недовольство тем, что его не пригласили присоединиться к JUDAS PRIEST, когда Glenn Tipton объявил о своём уходе из группы почти четыре года назад:

«Вся эта ситуация с ним и группой за последние 10 лет, на мой взгляд, была совершенно ненужной; это было словно дерьмовое шоу. И я не знаю, почему так произошло. По-моему, если не брать в расчёт музыку, им следовало бы снять трубку и просто поговорить друг с другом как приятелям, пойти выпить пива и просто побыть друзьями. Знаете, к чёрту музыку на минутку; давайте просто будем приятелями. А потом, что должно случиться — это случится. Они были приятелями 40 лет. Они прожили практически вместе 40 лет — целых четыре десятилетия.

Я бы хотел, чтобы всё было по-другому. Все эти странности последних 10 лет не должны были произойти. Если бы они расстались по-хорошему, возможно, сейчас всё было бы по-другому. Но, к сожалению, этого не произошло».

RICHIE FAULKNER Says Situation Between K.K. DOWNING And JUDAS PRIEST Has Been





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

father


14 фев 2022, 14:41		Интересно, увидим ли когда-нибудь на одной сцене Фолкнера и Даунинга?

decided


14 фев 2022, 14:56		Молодой говорит истину. Да только старикам этого не понять. Очень все это печально выглядит, из-за старых обид.

gravitgroove


14 фев 2022, 16:58		Да, все верно сказал. Печали не видно, видно кто есть кто изнутри.

Red One


14 фев 2022, 20:23		"побыть друзьями" может посоветовать только голожопый глупец на подсосе. Партнеры по бизнесу сильно отличаются от друзей в молодости, которых связывает лишь бухло и вечеринки. Там, где люди делят деньги, друзей не бывает.


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