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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 10
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST — об операции



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В конце прошлого месяца гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о недавно проведённой операции на открытом сердце:

«Вообще-то я только сегодня утром вернулся из реабилитационного центра для сердечников. Пять или шесть недель назад мне снова сделали операцию на открытом сердце. Они нашли что-то прямо перед европейской частью [мирового турне JUDAS PRIEST]. По сути это была дыра в восстановительной системе, и там была утечка — внутри меня образовалась утечка — и это привело к образованию мешка вокруг моего сердца. Они обнаружили её прямо перед европейским туром. И хирург сказал, что я могу выступать в Европе, так что я гастролировал по Европе, играл в Европе с этим мешком и кровотечением внутри. Когда я вернулся из Европы, через два дня меня снова положили в больницу для ещё одной операции на открытом сердце. И с тех пор я восстанавливаюсь. Так что, опять же, хирурги и врачи говорили, что времени на восстановление достаточно, чтобы я смог восстановиться до следующей серии дат в середине октября. И у меня всё хорошо. Как я уже сказал, сегодня утром я был на кардиореабилитации. Я чувствую себя в форме, я ощущаю себя сильным. Но, разумеется, поэтому нам пришлось... Был фестиваль в Сакраменто [Aftershock], от которого нам пришлось отказаться, потому что я бы не смог принять в нём участие. Мне нужно было восемь или девять недель на восстановление. Поэтому нам пришлось отказаться от фестиваля. Так что у меня всё хорошо — чувствую себя сильным, здоровым. Но было немного страшно, если честно, гастролировать по Европе, зная, что такое происходит. Но нужно довериться врачам, и всё обошлось — я выздоравливаю!»




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